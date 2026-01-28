Puerto de Honduras en la provincia de Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho carreteras de la provincia de Cáceres están afectadas en su circulación por nieve o acumulación de agua en la calzada debido a las inclemencias meteorológicas, según ha informado la Guardia Civil, por lo que o bien no se puede circular por ellas o el tráfico está restringido.

En concreto, están cortadas al tráfico seis carreteras de la red secundaria, que son la CC-241 (De Piornal (CC-233/CC-242) a CC-240); la CC-242 (de Piornal a Garganta la Olla); la CC-224, que une Hervás (EX-205) con la N-110 a Cabezuela del Valle por el Puerto de Honduras, y la CC-137, en la comarca de Las Hurdes, desde Nuñomoral (CC-135) a El Gasco por Cerezal, Martilandrán y Fragosa.

En el oeste de la provincia, está cortada la CC-146 (EX-117 a límite con Portugal por Zarza la Mayor), que se encuentra afectada desde el kilometro 3,400 al 3,900 por anegamiento de vía por lluvia intensa con nivel negro. Y la CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas también está cortada al tráfico.

En la A-66, en el kilómetro 436, hay un embolsamiento por lo que el tráfico está restringido a vehícuos pesados sentido Gijón, por nevadas en provincia de Salamanca.

En la N-110 (Ávila-Plasencia) desde los kilómetros 360 al 352, en el Puerto de Tornavacas, el tráfico está estringido a vehículos pesados por nieve y los demás vehículos tienen que usar las cadenas de forma obligatoria.