El Otoño Mágico del Valle del Ambroz despliega 70 actividades en octubre y noviembre para atraer a 60.000 visitantes

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín; el director general de Turismo, Óscar Mateos, y el gerente de DIVA, Diego Curto, en la presentación del XXIX Otoño Mágico del Valle del Ambroz- EUROPA PRESS

CÁCERES, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Otoño Mágico del Valle del Ambroz celebra su vigésimo novena edición con una programación de contempla 70 actividades de naturaleza, música, deporte, teatro o gastronomía, que se celebrarán en los ocho pueblos de esta comarca del norte de Cáceres, que espera recibir en octubre y noviembre entre 60.000 y 65.000 personas para disfrutar de los colores otoñales con los que se cubren sus montes.

Se trata de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional desde 2024 que este año como novedad ha invitado a la vecina comarca de Las Hurdes a que presente sus encantos, que siguen vivos después de los incendios de los últimos años.

Este XXIX Otoño Mágico se inaugurará el viernes, 23 de octubre, en Gargantilla con el pregón de la periodista Myriam Rodríguez, y concluirá el 29 de noviembre en Casas del Monte con la XVI Carrera por Montaña y la subida a Los Campanarios, que mezcla deporte y naturaleza.

En el programa se contará con la actuación de Anthony Blake, la música de Magic Queen Alive, Aulaga Folk, Pedro Pastor, o la puesta en escena de Pepe Viyuela, que interpretará la obra Encerrona, el 2 de noviembre en Gargantilla. En Hervás, se celebrará el 14 de noviembre el Día del Ambroz, con mercado artesanal, degustaciones gastronómicas y espectáculo de pirotecnia protagonizadas por dos compañías de Valencia.

También se han programado monólogos con Iñaki Urrutia y la actividad 'Paseos con Love', que tendrá lugar en Abadía, el 21 de noviembre, con la participación de los vecinos de este pueblo que recuperan uno de los pasajes de la vida de Lope de Vega, que vivió en esta localidad cacereña, exiliado en el Palacio de Sotofermoso, donde escribió algunas de sus obras y dio largos paseos por el Jardín Renacentista.

Todos los detalles de este Otoño Mágico se han dado a conocer este jueves en una rueda de prensa en la que han participado el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos; la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, y el gerente del grupo de acción local para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA), Diego Curto.

Mateos ha recordado que toda esta programación es fruto del trabajo de todo el tejido social y empresarial del Valle del Ambroz desde hace ya 30 años, cuando decidieron unirse para atraer turistas a la comarca con la naturaleza como principal protagonista.

"Esto surge de la voluntad de toda una comarca que se vuelca y que a pesar de que DIVA es al final quien organiza no se podría hacer sin la colaboración de los ayuntamientos, los empresarios y las asociaciones", ha dicho el director general.

Mateos ha indicado que la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional ha atraído público sobre todo portugués pero ha indicado que la programación de actividades está diseñada para que no haya sensación de aglomeración y se pueda disfrutar de los ocho pueblos de la comarca, que aglutinan unos 8.000 habitantes pero cuentan con más de 3.000 plazas de alojamientos, entre casas rurales, hoteles y campings.

"CONSEGUIR UNA IDENTIDAD"

Por su parte, la diputada provincial de Turismo ha insistido en que en estos 29 años se ha visto como se han ido sumando cada vez más asociaciones y empresarios para "conseguir una identidad" en este Otoño Mágico que ya traspasa fronteras.

"Desde la Diputación Provincial de Cáceres solo podemos manifestar una vez más nuestra satisfacción porque es una de las principales responsabilidades que tenemos como institución de la provincia acompañar a nuestros municipios, sobre todo a sumar recursos, a generar oportunidades y ayudar a nuestro territorio para que pueda crecer y proyectarse", ha resaltado.

Martín ha puesto al Valle del Ambroz como un "claro ejemplo" del compromiso del territorio en su propio desarrollo y de que el trabajo en cooperación contribuye a dinamizar económica y socialmente el mundo rural, porque el Otoño Mágico pretende que los visitantes descubran "el patrimonio, la cultura, la naturaleza, la gastronomía, pero sobre todo un paisaje y una forma de vivir que son únicos".

Por su parte, el gerente de DIVA, Diego Curto, ha desgranado la programación que incluye también el Rally Fotográfico, rutas senderistas por los castaños, talleres de dibujo, el festival de Urban Sketchers para dibujantes, teatro, la XVII Fiesta de la Trashumancia en La Garganta, un raid de aventura, jornadas micológicas, o la gran "calbotá" el día 1 de noviembre en Abadía.

También se incluye un paseo en vehículos antiguos, el Otoño Vetón en Segura de Toro con teatro y música, una ruta en bicicleta por la vía verde, un día dedicado a los más pequeños en Aldeanueva del Camino, la XXIV Marcha BTT, presentaciones de libros, observaciones astronómicas, mercados de productos locales, rutas moteras, y música y danza, entre otras muchas propuestas.

La mayoría de las actividades son gratuitas pero algunas requieren una inscripción previa que se puede hacer online en la página web oficial, donde también se puede consultar toda la programación con sus fechas, lugares y horarios.

En total, 70 actividades que se desplegarán este otoño por Baños de Montemayor, La Garganta, Gargantilla, Aldeanueva del Camino, Abadía, Segura de Toro, Casas del Monte y Hervás, que son los ocho pueblos que componen la comarca del Valle del Ambroz y que convierten el espectáculo natural de sus montes en protagonista de esta fiesta.