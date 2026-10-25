El otoño se rendirá el próximo sábado a la música celta-folk del Festival de El Magusto en Carbajo

Cartel de la edición de 2026 del Festical Celta Folck de El Magusto, que se celebra el 31 de octubre en Carbajo (Cáceres). - ASOCIACIÓN CULTURAL EL MAGUSTO

Enverea, Milladoiro y El Nido son las agrupaciones que pasarán por el escenario del festival

CARBAJO (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

La localidad de Carbajo se prepara ya para celebrar el próximo sábado, 31 de octubre, la XXIII edición del Festival Internacional de Música Celta Folk 'El Magusto', cuyo objetivo es mantener vivas las viejas costumbres y reivindicar la música como nexo intergeneracional.

Durante la jornada, que volverá a contar con un marco incomparable como escenario como es la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, se sucederán ponencias, talleres y actividades y conciertos para combatir la globalización que amenaza la existencia de pequeñas tradiciones, reclamar la conservación del entorno natural e infundir los valores de respeto por el medio ambiente, según ha destacado la Asociación Cultural de El Magusto en un comunicado.

El programa arrancará a las 09,00 horas con una degustación de migas tradicionales en el Bar de las Piscinas. Posteriormente, a las 09,30 horas, partirá desde allí una ruta guiada por la Sierra de Carbajo, con degustación de castañas asadas, mientras que a las 11,00 horas comenzará la Exposición de la Feria Internacional de Ornitología en el salón de usos múltiples de la localidad.

Siguiendo con las actividades, a las 12,00 horas se abrirá la exposición 'Gritos silenciados', de Aquilino Vicente, en la carpa del campo de fútbol; también a las 12,00 horas comenzará el mercado de artesanías y espacios gastronómicos en el campo de fútbol.

En las 14,30 horas, en el campo de fútbol, se ofrecerá a los visitantes un cocido tradicional extremeño y a las 16,00 horas Aquilino Vicente pronunciará una charla relativa a su exposición.

En cuanto a las ponencias, serán dos y se desarrollarán en el salón de usos múltiples de Carbajo. La primera será sobre curiosidades de hongos y setas, a las 11,45 horas, a cargo de la Sociedad Micológica Extremeña; mientras que la segunda se realizará una hora más tarde, a las 12,45 horas, y versará sobre los quebrantahuesos; estará a cargo de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos de Aragón.

Los talleres y actividades infantiles comenzarán, por su parte, a las 11,30 horas. La primera consiste en actividades multiaventuras para los más pequeños que se desarrollarán, hasta las 13,30 horas, en el parque municipal.

A las 13,45 horas se procederá a liberar un ave procedente de del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 'Los Hornos', junto al Bar Piscinas. De 15,30 a 17,30 horas se celebrará un taller infantil para crear un mural colectivo e instrumentos con materiales reciclados, a cargo de Adenex, en el campo de fútbol, mientras que de 16,00 a 18,00 horas habrá de nuevo actividades multiaventuras.

Ya por la tarde, a las 17,00 horas, comenzarán los conciertos con la actuación de la formación extremeña Enverea. A las 19,00 horas subirán al escenario los gallegos Milladoiro y cerrará la jornada 'El Nido', de Castilla y León, con una actuación que dará inicio a las 21,00 horas.

De esta forma, El Magusto ofrecerá una programación integradora diseñada para todos los públicos y que aúna la mejor música tradicional con la puesta en valor del patrimonio y las costumbres.