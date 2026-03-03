El paro baja en 6.676 personas en febrero en Extremadura en tasa interanual, hasta los 66.474 desempleados totales

Archivo - Una oficina de empleo en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Extremadura ha subido en 164 personas en febrero sobre enero (+0,25 por ciento), y ha bajado en 6.676 desempleados en tasa interanual (-9,13 por ciento), hasta los 66.474 parados en total.

Por provincias, el desempleo ha bajado en 4.413 personas (-9,24 por ciento) en la de Badajoz en tasa interanual, hasta los 43.363 parados totales; y ha descendido en 2.263 personas en la de Cáceres (-8,92 por ciento) respecto a febrero de 2025, hasta los 23.111 parados en total.

Mientras, respecto a enero, este pasado mes de febrero el paro ha aumentado en 160 personas (+0,37 por ciento) en la provincia pacense, y ha subido en 4 personas en la cacereña (+0,02 por ciento), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De su lado, a nivel nacional el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1 por ciento), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

No obstante, pese al repunte del paro en el segundo mes del año, el número de desempleados se ha situado en España en su nivel más bajo en un mes de febrero en los últimos 18 años, con un total de 2.442.646 parados, ha subrayado el ministerio.

