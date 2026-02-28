El Parque Nacional de Monfragüe se convierte este fin de semana en el centro del turismo ornitológico

'Pelea Territorial', Ganadora Del 1º Premio FIO 2025, De Joaquín Figueredo González. - FIO

VILLARREAL DE SAN CARLOS (CÁCERES), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque Nacional de Monfragüe, en la provincia de Cáceres, se convierte este fin de semana en el centro de la ornitología a través de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) que atraerá a miles de aficionados a sus diversas actividades.

Una feria que, tras su inauguración este pasado viernes, se celebra este sábado y domingo, 28 de febrero y 1 de marzo, con record de expositores llegados de 13 comunidades autónomas españolas y de Bélgica, Costa Rica, Francia, Italia, Portugal y Uganda, y con un extenso programa que presta especial atención a la mujer para visibilizar su presencia en el sector.

En total serán 123 stands, que supone un nuevo récord para la cita, que se distribuyen en tres zonas de exposición, 86 de ellas en viajes y turismo, 19 en óptica y cámaras, y 18 en arte y naturaleza.

La cita se celebra con novedades como la incorporación de un espacio para visibilizar las grandes zonas ornitológicas de Extremadura, que este año tendrá como protagonista a la comarca pacense de La Serena, y una programación especial dedicada al papel de la mujer en el sector.

Todo ello hace de FIO la feria más importante de este sector en España y la segunda en Europa", de tal forma que en ella estarán presentes destinos turísticos, empresas especializadas, fabricantes y distribuidores de fotografía y de óptica, asociaciones conservacionistas, tiendas especializadas y artistas de naturaleza.

CANARIAS COMO DESTINO INVITADO

Este año el destino invitado será Canarias, un territorio con una "riqueza natural extraordinaria y con un enorme potencial en turismo ornitológico", según señaló la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, en la presentación de este evento, en la que avanzó que en esta edición se estrena el apartado Espacio Natural protagonista de Extremadura, que este año recae en La Serena, una "comarca emblemática por su biodiversidad y por ser un destino privilegiado en la observación de aves".

Con esta iniciativa se pretende dar "visibilidad" a los diferentes territorios de Extremadura y animar al público a descubrir y a visitarlos.

MOTOR ECONÓMICO

El evento también se presenta como un verdadero "motor económico" y una "herramienta estratégica para el turismo sostenible", ya que durante estos días se prevén entre 550 y 600 encuentros profesionales B2B que generan oportunidades de negocio y colaboraciones entre empresas del sector.

El programa contempla 22 conferencias y coloquios, 15 talleres especializados y exposiciones, rutas guiadas, actividades infantiles, familiares, observatorios y presentación de libros.

Así, y dentro de los talleres especializados, destaca la presencia del acuarelista José Antonio Sencianes, que impartirá el taller 'Pintar aves con acuarela', con una duración de cuatro horas, que será un lujo para los participantes y una muestra de que FIO ofrece "experiencias únicas y extraordinarias", señaló la consejera en la presentación.

PRESENCIA DE LA MUJER

Además, FIO 2026 se presenta con el objetivo de desterrar el "mito" de que el turismo ornitológico es un ámbito "predominantemente masculino", y para ello se contará con mujeres ponentes "de gran nivel", que son referentes nacionales e internacionales.

De hecho, el cartel de FIO 2026 es obra de la ilustradora extremeña Ana Fernández, que ha elegido como protagonista el somormujo blanco, una especie presente en Extremadura durante todo el año y cuya imagen refleja "belleza, delicadeza y también un mensaje poderoso", pues la autora ha querido lanzar "una reflexión sobre la necesidad de proteger humedales y ecosistemas frágiles".

Por otro lado, Fotofío, el espacio dedicado a la fotografía y cine de naturaleza, contará con una conferencia titulada 'Lo que un puente hace posible', impartida por Adelina Ortiz y Marta Pedreño, integrantes de Reveladas, un grupo que trabaja para visibilizar a las mujeres fotógrafas de naturaleza dentro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza.

Además, el programa incorpora ponentes femeninas y mujeres llegadas desde distintos lugares del mundo, como Magada Haily Miriam, que hablarán sobre la observación de aves y la conservación en Uganda, así como la fotógrafa Adriana Sánz con su proyecto sobre aves del fin del mundo, o Lara Broom, con una charla dedicada a un viaje ornitológico desde Cabo Verde a Santo Tomé y Príncipe.

Ya el domingo se proyectará el documental 'Centinelas del Viento', con una charla coloquio previa en la que participará la bióloga Laura Gangoso, protagonista del proyecto.

Por otro lado, este sábado tendrá lugar la conferencia 'Turismo ornitológico en Extremadura: una retrospectiva personal', por el británico afincado en Trujillo Martin Kelsey, guía de naturaleza y propietario de una casa de turismo rural y miembro del Club Birding, quien tras 21 años trabajando en el turismo ornitológico de Extremadura se jubila. En su intervención compartirá la visión del crecimiento del sector, lecciones aprendidas, retos y oportunidades de futuro.

Cabe destacar que elconcurso fotográfico de feria ha recibido para este año 7.254 imágenes procedentes de 46 países, por lo que la de este año será la de mayor representación internacional desde su puesta en marcha.