Jornada electoral - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este 29 de noviembre ha alcanzado el 65,97 por ciento en Extremadura a las 18,00 horas, lo que supone 10,16 puntos más que en los comicios celebrados en julio de 2023, cuando a esta hora se situó en el 55,8 por ciento.

En total, a las 18,00 horas de este domingo habían votado 563.901 electores en Extremadura, lo que supone el 65,97 por ciento del censo electoral, según los datos aportados por el Ministerio del Interior con el 99,3 por ciento de las mesas comunicadas.

Por provincias, en la de Badajoz la participación se ha situado a las 18,00 horas en el 65,74 por ciento del censo electoral, que supone 10,3 puntos más que en las elecciones de 2026, mientras que en la provincia de Cáceres la participación ha alcanzado el 66,34 por ciento, que representan 9,8 puntos más.

En el conjunto del país, la participación en las elecciones generales de este domingo a las 18,00 horas ha marcado un récord histórico al situarse en el 68,14 por ciento, lo que supone 15,1 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 53,13 por ciento a esa misma hora.