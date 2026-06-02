Una partida de 2 millones permitirá mejorar la red de radio para la gestión de la lucha contra incendios forestales

Archivo - Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro para la mejora y modernización de la red de radiocomunicaciones destinada a la gestión de la lucha contra incendios forestales, por parte de los medios del Plan Infoex, con un presupuesto de 2.041.970 euros.

Estas actuaciones de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios están incluidas en el Programa Feder 2021-2027 de Extremadura con una cofinanciación del 85 por ciento.

Uno de los elementos críticos en las situaciones de emergencia son las redes de comunicaciones porque ofrecen voz y datos seguros, fiables y en tiempo real a los equipos que intervienen.

Así, operan de manera independiente respecto a las redes comerciales y garantizando la coordinación inmediata, con lo que se evita la saturación y se permite la comunicación directa, incluso sin infraestructura.

El objeto del contrato es establecer las especificaciones técnicas para la mejora, modernización, puesta en funcionamiento y validación de una red de radiocomunicaciones digitales de tecnología eDMR en banda de 80Mhz del Plan Infoex, en configuración multiemplazamiento, interconectada mediante enlaces de comunicaciones IP, con soluciones de respaldo, todo ello alojado en infraestructura protegida.

El contrato abarca el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento correspondiente, tanto de la infraestructura como de los terminales de usuario de la Red Digital de Comunicaciones Móviles eDMR.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha recordado que este pasado lunes, día 1, comenzó la época de peligro alto de incendios forestales, meses que la región afronta con el mayor dispositivo del Plan Infoex de su historia.

Así, ha recordado que cuenta con 1.200 efectivos entre bomberos forestales y agentes del medio natural y la región, por primera vez, cuenta con el mismo personal para prevención que para extinción de incendios.

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