Pedro Sánchez, cinco ministros y los presidentes de Congreso y Senado asisten al funeral por Fernández Vara

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de varios ministros y otras autoridades, entra en la Iglesia Santa María Magdalena de Olivenza para asistir al funeral de Fernández vara- ANDRÉS RODRÍGUEZ/ EUROPA PRESS

OLIVENZA (BADAJOZ), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; de Economía, Carlos Cuerpo; de Vivienda, Isabel Rodríguez y de Agricultura, Luis Planas, se han desplazado este lunes hasta la localidad pacense de Olivenza para asistir al funeral por el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, fallecido este pasado domingo.

También han asistido al funeral la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Senado, entre otras autoridades.

El funeral cuenta también con la asistencia de las máximas autoridades regionales, como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, o el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Cientos de personas se han acercado a la Iglesia de Santa María Magdelena de Olivenza, donde el féretro con los restos de Guillermo Fernández Vara ha llegado minutos después de las 11,00 horas, y ha sido recibido con aplausos, lágrimas y emoción de los asistentes.