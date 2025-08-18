Pedro Sánchez visita este martes la zona afectada por el incendio originado en Jarilla (Cáceres)

Archivo - Pedro Sánchez, durante su visita al incendio de Casas de Miravete en 2022, acompañado por la entonces delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este martes, 19 de agosto, a las zonas afectadas por los fuegos en Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora), donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

El jefe del Ejecutivo visitará a las 12,45 el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en La Granja (Cáceres), tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación. En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El incendio originado en Jarilla (Cáceres) lleva quemadas hasta el momento 12.000 hectáreas de terreno, su perímetro supera ya los 130 kilómetros, y hasta el momento no ha llegado a territorio de Castilla y León.

Así, según la última información facilitada por el Ejecutivo regional, luchan frente al mismo 20 medios aéreos en estos momentos y los esfuerzos se concentran en su flanco norte, que continúa avanzando y amenaza a Navaconcejo, Tornavacas, Jerte y Rebollar.

La situación de esta última localidad "preocupa especialmente" y "muchísimo", toda vez que el objetivo es que el fuego no alcance el casco urbano de la misma, ya que si bien los vecinos se encuentran evacuados el objetivo es defender los cultivos y que el fuego no entre en Rebollar.

Posteriormente, Pedro Sánchez se trasladará a Molezuelas de la Carballeda (Zamora), para visitar la zona afectada por el fuego.