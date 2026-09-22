Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura suben un 5,2% en agosto

Archivo - Varias personas con maletas por uno de los pasillos de la estación de Atocha-Almudena Grandes con motivo de la operación salida de inicios de agosto, a 28 de julio de 2023, en Madrid (España). La tradicional operación salida del mes de agosto ar - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en agosto han subido un 5,2 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 274.107 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se han alojado un 5,55 por ciento más de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 167.676 viajeros. Por nacionalidad, 129.622 han sido residentes en España, el 77,31 por ciento, mientras que 38.055 (22,7%) han sido extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España han crecido un 5,2 por ciento y los extranjeros han aumentado un 6,9 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 219.301 las han realizado residentes en España (un 80,01%), mientras que 54.806 (19,99%) han sido residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se ha situado en los 78,53 euros, lo que representa una subida del 8,2 por ciento interanual. En general, los precios han subido un 3,76 por ciento respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se ha alcanzado en agosto una ocupación del 49,99 por ciento y el sector hotelero ha empleado a 2.480 personas (un incremento del 1,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares ha sido la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 90,28 por ciento, seguida de Canarias (82,01%) y País Vasco (80,39%), mientras que en el lado contrario se han situado Castilla - La Mancha, (37,66%), Extremadura (49,99%) y Castilla y León (54,32%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares ha sido la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,29%) en agosto junto a Cataluña (18,58%) y Andalucía (15,82%).

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