Perros del servicio cinológico de la Guardia Civil se suman este martes a la búsqueda del hombre desaparecido en Losar

Un perro del servicio cinológico de la Guardia Civil durante su participación en el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil continúa este martes las labores de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido el pasado 28 de septiembre en Losar de la Vera (Cáceres).

El dispositivo cuenta con la participación de varias patrullas de la Guardia Civil, junto con un equipo especializado en la búsqueda de personas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, dotado con medios y personal especializado en la localización de personas desaparecidas.

Los efectivos continuarán trabajando en distintas zonas del municipio cacereño con el objetivo de localizar al desaparecido, al que se perdió la pista cuando salió a dar un paseo con un perro.