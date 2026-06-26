El PP registra 32 enmiendas técnicas que mueven 84 millones para mejorar la ejecución de los Presupuestos

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Hipólito Pacheco comparece en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado 32 enmiendas técnicas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2026 que movilizarían un total de 84 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 1% de los 8.854 millones de euros de inversión que prevén las cuentas autonómicas para este ejercicio.

El portavoz de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular, Hipólito Pacheco, ha explicado que estas enmiendas pretenden mejorar la gestión y la ejecución de los Presupuestos, una vez que el proyecto se apruebe en la Asamblea de Extremadura.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pacheco ha comentado que algunas de estas enmiendas son para mejorar el transporte sanitario o para dar mayor presupuesto a las políticas de cultura y deporte, incluyendo el apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europa de la Cultura 2031, o la mejora del campo de fútbol de la ciudad de Coria, tras el ascenso del equipo cauriense a Primera RFEF.

Otras enmiendas persiguen mejoras en el Pacto de la Violencia de Género y en las políticas destinadas a las personas con discapacidad, especialmente para su inserción laboral.

Sobre la inversión total que suponen estas enmiendas, Pacheco ha explicado que moverán 84 millones de euros, lo que representa en torno a un 1% del total del presupuesto. Este monto se detraería, según ha señalado, de "numerosas partidas" que responden a cuestiones de ejecución: "Hay partidas que a la altura del año en las que estamos posiblemente no se ejecute y se dedican a otras cuestiones que realmente necesitan esos recursos", ha concretado.

Así, el 'popular' ha resaltado que estas enmiendas inciden en políticas "prioritarias" para el gobierno regional y para su propia presidenta, María Guardiola, y ha confiado en que salgan adelante en la propia Comisión de Hacienda y Presupuestos, sin necesidad de pasar por el pleno de la Asamblea.

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