El PIB de Extremadura se ha septuplicado desde la entrada de España en la Unión Europea

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Exremadura se ha multiplicado por siete desde la entrada de España en la Unión Europea, pasando de los 3.577 millones de euros en 1986, a los 24.870 millones de euros en el 2023.

Un periodo en el que en Extremadura se ha incrementado el número de turistas de la UE que visitan la región, de tal forma que en 2024 visitaron Extremadura 369.670 viajeros no residentes en España.

Así, los turistas de la UE que más visitaron Extremadura en 2024 proceden de Portugal, con 77.078 viajeros; Francia, con 42.555 viajeros; Alemania, 23.003 viajeros, y Países Bajos, con 21.108 turistas.

Entre las medidas de la UE que han beneficiado a Extremadura estos años, destacan los pagos directos de la PAC, que en la campaña 2024 en Extremadura superaron los 330,23 millones de euros, beneficiando a unos 30.000 agricultores y ganaderos.

'DESDE 1986'

Así se lo han puesto de manifiesto este jueves el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, que han presentado 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces imaginamos. Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

Por ejemplo, el número de ciudadanos de otros países de la UE que residen en Cataluña, ha pasado de 32.042 en 1998 a 295.896 en 2022, hasta suponer el 3,8% de la población, al tiempo que se ha convertido en el principal polo Erasmus, con 7.257 estudiantes salientes y 12.641 entrantes en el curso 2023-2024.

Otra de las comunidades que destacan ha sido Canarias, que ha visto cómo su PIB crecía de 6.936,38 millones de euros en 1986 a 54.193,70 millones en 2023, con una población que ha pasado de 1.466.391 a 2.238.754 habitantes entre 1986 y 2024, y una llegada de alrededor de 17,77 millones de turistas en 2024, la mayoría europeos.

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".