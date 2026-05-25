Las piscinas municipales de Cáceres abrirán el 19 de junio tras una puesta a punto de las instalaciones

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, visita la piscina del Parque del Príncipe junto a otros representantes municipales - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Se están acometiendo actuaciones de mejora por valor superior a los 238.000 euros

CÁCERES, 25 May. (EURPA PRESS) -

Las piscinas municipales de Cáceres abrirán oficialmente la temporada de verano el viernes 19 de junio, una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento, mejora y modernización que se está desarrollando en las distintas instalaciones municipales. La temporada comenzará en esa fecha en las piscinas del Parque del Príncipe, San Jorge, Agustín Ramos Guija y Valdesalor, mientras que las de Aldea Moret y Rincón de Ballesteros abrirán el 1 de julio.

El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, ha destacado que "este año se ha realizado una importante apuesta inversora para modernizar las instalaciones municipales y seguir mejorando un servicio muy utilizado por miles de familias cacereñas durante el verano".

Unas mejoras que se realizan para garantizar "unas piscinas seguras, accesibles y en las mejores condiciones para el disfrute de los cacereños y cacereñas durante los meses de más calor", ha apuntado en la visita que ha realizado este lunes a la del Parque del Príncipe para comprobar el estado de los trabajos que se están realizando.

Cabe recordar que el servicio de piscinas municipales ha sido adjudicado a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales para las temporadas 2026 y 2027, tras la formalización del contrato el pasado 15 de abril. El contrato cuenta con un coste anual cercano a los 500.000 euros.

De manera paralela al inicio de la temporada, se están ejecutando actuaciones de mejora y mantenimiento por importe total de 238.000 euros. Entre las principales actuaciones destacan la renovación integral de revestimientos liner antideslizantes en varios vasos, sustitución de sumideros y sistemas de impulsión, impermeabilización de canaletas, instalación de nuevas bombas y filtros, regeneración de zonas de césped y mejoras en elementos de seguridad y accesibilidad.

En la piscina de Aldea Moret se está actuando especialmente sobre el vaso principal, con la renovación integral del revestimiento y sistemas hidráulicos, además de trabajos de mejora del césped y nuevos accesos independientes a la zona de taquilla.

En el Parque del Príncipe se están renovando las rejillas de rebosadero de ambos vasos, instalando nuevas bombas y regenerando completamente las zonas verdes. Asimismo, se está ejecutando una renovación integral del vaso polivalente con nuevo liner antideslizante.

En el complejo Agustín Ramos Guija se está modernizando la depuradora del vaso infantil para adaptarla a la normativa vigente, además de renovar rejillas, instalar nuevas bombas y regenerar el césped. También se incorporará una nueva silla telescópica para el servicio de socorrismo.

Asimismo, en la piscina de San Jorge (Pinilla) se está actuando tanto en el vaso infantil como en el de adultos con renovación de sistemas hidráulicos, impermeabilización y sustitución integral del liner, además de nuevas duchas y elementos de seguridad.

En la de Rincón de Ballesteros se están renovando impulsores y desagües, sustituyendo el vallado perimetral del vaso infantil e instalando nuevos equipos de cloración, duchas y aros salvavidas.

A ello se suman actuaciones generales en varias instalaciones, como la colocación de nuevos aros salvavidas, duchas con lavapiés y suministro de arbolado para reforzar las zonas de sombra.

TARIFAS Y REGLAMENTO

En cuanto a las tarifas, Muriel ha indicado que se mantendrán las mismas que en los últimos años, de manera que la entrada de adulto diaria cuesta 2 euros y en festivo 2,50 euros. El abono adulto cuesta 16,50 euros. La entrada infantil/mayores de 65 años diaria cuesta 1,50 euros y en festivo 2 euros, y los abonos 12,50 euros. Los abonos temporada de adultos cuestan 118 euros, los individual de infantil/mayores de 65 años, 88 euros; y el familiar 240 euros.

Las piscinas del Parque del Príncipe, Valdesalor, San Jorge y Agustín Ramos Guija tienen horario de 12,00 a 21,00 horas; el horario de la de Aldea Moret es de 15,00 a 20,00 horas; y la de Rincón de Ballesteros o es de 12/12,00 horas a 20/20,30 horas.

La temporada volverá a contar con el Reglamento de Régimen Interno de las Piscinas Municipales, que regula los derechos y deberes de los usuarios y establece medidas dirigidas a reforzar la seguridad, la convivencia y la salubridad de las instalaciones.

Entre las principales normas recogidas en el reglamento figura la obligación de obedecer en todo momento las indicaciones de socorristas y personal de la instalación, así como ducharse antes de acceder a los vasos de las piscinas. Además, queda prohibido introducir envases de vidrio, objetos peligrosos o acceder con ropa y calzado de calle a la zona de baño.

El reglamento también establece medidas específicas para reforzar la seguridad de menores y usuarios, como la obligación de que los niños menores de 11 años accedan acompañados por una persona adulta, así como la prohibición de realizar juegos o actividades que puedan poner en riesgo al resto de bañistas, como correr, zambullirse de forma violenta o arrojar objetos dentro del recinto.

Asimismo, se contempla la posibilidad de limitar el acceso cuando se alcance el aforo máximo de las instalaciones o de los vasos de baño, con el objetivo de garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios.

El texto también recoge un régimen sancionador para las conductas incívicas o peligrosas, incluyendo expulsiones temporales y sanciones económicas en los casos más graves.