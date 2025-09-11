El Plan Extremeño de Movilidad Sostenible incluye 1.890 millones de inversión hasta 2030 y busca mejoras en el tren

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, consensuado entre la Junta y agentes económicos y sociales en la región, incluye una inversión de 1.890 millones de euros hasta 2030, así como el compromiso de reivindicar "todos" ante el Gobierno central la necesidad de que la comunidad cuente con mejoras en materia de comunicaciones, en general, y del tren en particular.

Asimismo, el plan nace con la pretensión de contribuir a evitar "catástrofes" como las de los incendios sufridos este verano en la comunidad, toda vez que "un territorio vivo, habitado, que mantiene población en el medio rural, que conecta a los pueblos con los centros de servicios y con infraestructuras modernas, es también un territorio más protegido frente al fuego".

De este modo lo ha explicado en una comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea a petición propia el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, quien ha defendido la necesidad de impulsar una movilidad "segura y sostenible, adaptada a los estándares que demandan los ciudadanos del siglo XXI".

"No es un plan de Gobierno, es un plan de región, construido de manera compartida y pensado para transformar la vida de todos los extremeños y extremeñas", ha incidido Martín Castizo, quien ha afirmado que la movilidad sostenible "no es sólo un asunto de transportes, es una política de cohesión territorial y también una herramienta de prevención frente a catástrofes las de este verano con los incendios".

En esta línea, ha subrayado que hay que garantizar en Extremadura una movilidad de "calidad" que permita afrontar el reto demográfico, que haga de la igualdad de oportunidades una "realidad, y que la conecte "de verdad" con el resto de España y Europa.

(((Más información en Europa Press)))