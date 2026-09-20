El Plan Infoex interviene en 31 incendios forestales en la última semana que calcinan 362 hectáreas

Imagen de un hidroavión en el incendio forestal de Tornavacas, a 10 de septiembre de 2026. - CARLOS GIL

MÉRIDA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 49 incidentes ocurridos en Extremadura, de los que 31 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 362,6 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

De los 31 incendios, 13 se han producido en la provincia de Badajoz y los otros 18 en la de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En esta semana de Época de Peligro Alto de incendios -que comenzó el pasado 1 de junio- la Junta ha destacado que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel uno (posible afección a construcciones aisladas y afección a carreteras) en dos incendios en la provincia de Cáceres (Plasencia y Navalmoral de la Mata) y en uno en la provincia de Badajoz (Benquerencia de la Serena).

Ha resaltado, además, la relevancia del incendio ocurrido en Tornavacas, que ha calcinado una superficie aproximada de 178 hectáreas.

En cuanto a la previsión meteorológica, la semana comenzará con el predominio de una dorsal anticiclónica sobre la península ibérica, lo que favorecerá una situación de estabilidad atmosférica y temperaturas elevadas, por encima de los valores medios para esta época del año. Esta situación de bloqueo anticiclónico se mantendrá, previsiblemente, hasta el final de la semana.

No obstante, existe la posibilidad de un cambio en la dinámica atmosférica, con la entrada de una vaguada por el noreste peninsular que podría provocar un descenso de las temperaturas.

La Junta ha subrayado que la probabilidad de ignición continuará siendo elevada debido a las altas temperaturas que se esperan durante buena parte de la semana.

El servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura ha recomendado seguir extremando las precauciones y ha recordado que permanecen "plenamente vigentes" las limitaciones establecidas para la Época de Peligro Alto en relación con la regulación de usos y actividades.