La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa tras un Consejo extraordinario de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado la Planificación de la red de energía eléctrica a 2030, que contempla una inversión histórica de 17.142 millones de euros y que permitirá atender 47,4 gigavatios (GW) de nueva demanda, dando protagonismo al acceso a la vivienda, según ha indicado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En Extremadura se prevé la construcción siete nuevos parques de subestaciones, 73 nuevos kilómetros de líneas, y actuaciones para aumentar la capacidad de otros 1.018 kilómetros de la red existente.

Así, en la región extremeña, la Planificación contempla un importante refuerzo de la red de transporte para dar respuesta al crecimiento de la demanda y soportar los nuevos flujos asociados a la electrificación y a la integración de renovables.

Entre las principales actuaciones, destacan dos ejes de transporte de 400 kV con Andalucía (Fuente de Cantos-Puebla de Guzmán y Maguilla-Peñarroya) y otro con Castilla-La Mancha que continuará hasta Madrid. Además, este documento contempla también siete nuevos parques de subestaciones.

En esta región, se prioriza también la incorporación de equipos para incrementar la estabilidad del sistema eléctrico, como son la instalación de dos reactancias controladas magnéticamente, un compensador estático (e-STATCOM) en la subestación Valdecaballeros 400 kV y dos compensadores síncronos en las subestaciones Arañuelo y Brovales 400 kV, entre otras.

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