La Plataforma 'No a la mina de Cañaveral' se opone al proyecto porque va a "destrozar el entorno"

GRIMALDO (CÁCERES), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'No a la mina de Cañaveral' ha retomado las protestas y movilizaciones tras salir a exposición pública este proyecto para explotar una mina de litio, que estaría ubicado en el norte de Cáceres, porque creen que va a "destrozar el entorno" y provocar que "no sea posible vivir" en los pueblos de alrededor.

Así lo ha indicado César González, uno de los portavoces de esta plataforma vecinal, en declaraciones a Europa Press TV. González ha subrayado que esta mina de litio no es "como se está vendiendo desde las administraciones" y desde la promotora de que "va a ser la panacea", porque está "a menos de dos kilómetros de tres núcleos urbanos: Pedroso de Acim, Holguera y Grimaldo".

Asimismo, ha destacado "la contaminación que lleva aparejada este tipo de minas", es decir, "de las aguas, la atmósfera, la contaminación acústica", a pesar de que "lo venden como una mina sostenible".

"Aparte de destrozar el entorno va a hacer que no sea posible vivir aquí porque, entre otras cosas, estos pueblos tienen mucha gente mayor, gente que tiene problemas respiratorios", ha lamentado. Del mismo modo, ha afirmado que no quieren ser "la zona de sacrificio de unos brókers, porque no son ni mineros", en referencia a los promotores de este proyecto.

En cuanto a los puestos de trabajo que se crearían con esta mina, González ha considerado que "es la forma de venderlo bonito", porque esta zona tiene "una densidad de población bajísima" y "hace falta empleo".

"En eso es en lo que se aprovechan, en decir que van a vender 400 empleos: ¿A costa de toda nuestra dehesa, de nuestra forma de vida?", ha destacado, al tiempo que ha cuestionado: "¿Quién va a venir aquí habiendo explosiones todos los días?. Es inviable, eso no se puede hacer cerca de núcleos".

Por este motivo, este pasado domingo tuvieron una manifestación por varios pueblos de la zona en la que participaron, según ha dicho, unas 300-350 personas, con vehículos y tractores, por lo que están "muy contentos" y tienen intención de "seguir con las movilizaciones", para que "la gente sepa qué es lo que lleva aparejado una mina de estas características".

Además, ha afirmado que presentarán alegaciones ahora que está abierto el periodo de exposición pública y tampoco descartan acudir a la Justicia aunque, según González, irán "paso a paso". "Aparte de los 400 puestos de trabajo esos ¿durante cuánto tiempo sería? La mina tiene 30 años ¿vamos a hipotecar toda una comarca por 30 años para 400 personas?", ha concluido.