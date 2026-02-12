La población de Extremadura crece en 570 habitantes en el cuarto trimestre de 2025 por la llegada de extranjeros

Archivo - Varias personas en el centro de la ciudad, a 10 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha aumentado en 23.198 habitantes su población. En concreto, ha crecido un 0,33% durante el segundo trimestre de 2024. En total, la reg - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La población de Extremadura a fecha 1 de enero de 2026 se sitúa en los 1.055.197 habitantes, lo que supone un incremento de 570 personas, un 0,05 por ciento más, respecto a 1 de octubre de 2025.

Por provincias, la de Badajoz registra un aumento de 531 personas en el cuarto trimestre de 2025, mientras que la de Cáceres ha subido en 39 habitantes.

El incremento de 570 habitantes en el cuarto trimestre de 2025 ha sido posible por la llegada de extranjeros a la región, ya que mientras la población española ha disminuido en 443 personas en este tiempo, la población extranjera se ha incrementado en 1.013 personas.

