Población migrante y sociedad civil advierten en Mérida que el nuevo pacto migratorio "legitima" deportaciones masivas

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de tres centenares de personas, entre población migrante, sociedad civil y distintas plataformas, se han concentrado este sábado en Mérida para mostrar su rechazo al Pacto Europeo de Migración y Asilo, el cual, han advertido, "legitima" las "deportaciones masivas" y deja en situación de vulnerabilidad a menores de edad y mujeres.

Así, agitando y alzando pancartas y telas con mensajes de "no a la trata", "acuerdo europeo = más sufrimiento", "no somos mercancía" o "vergüenza de Europa, abajo las fronteras", migrantes procedentes de países como Mali, que actualmente se encuentran en el albergue de la capital autonómica, han pedido protección internacional para poder cumplir su "sueño" de permanecer en la UE, optar a un trabajo y "tener una vida digna".

"Necesitamos ayuda de todos los países y gobiernos europeos. Dejen que nos apoyen. Somos jóvenes y queremos quedarnos aquí para conseguir nuestro sueño de tener una vida digna", ha demandado Bubba J., joven malí que desde hace meses se encuentra en el albergue de Mérida junto a alrededor de 800 personas más, según ha asegurado.

Por su parte y, entre clamores de "no al pacto", Silvia Cobo, representante de una de las plataformas ciudadanas de ayuda a personas migrantes que ha estado presente en la Plaza de España emeritense, ha insistido sobre el hecho de que con este nuevo pacto migratorio se pueden "crear precedentes eliminando uno de los derechos humanos clave: el derecho al asilo y a la protección internacional, que es universal".

"Ahora quitamos un derecho internacional, creamos precedente y no sabemos cuántos más nos van a quitar", ha remarcado Cobo en declaraciones a los medios sobre este Pacto sobre Migración y Asilo de la UE alcanzado el pasado diciembre de 2023.

Asimismo, Cobo ha insistido sobre la "crueldad" que supone aplicar este pacto en menores de más de seis años, ya que ello implicaría, según ha ejemplificado, que si su madre fallece durante la travesía y él llega a la puerta de un país europeo, se expone a una "deportación violenta in situ" pudiendo llegar a "terceros países" donde quedará solo.

MÁS PRESIONES Y "PAGAR PARA NO ACOGER"

Durante la concentración, que también se ha llevado a cabo en las ciudades de Cáceres y Badajoz, se ha dado lectura a un manifiesto en inglés, francés y español en el que se ha apuntado que los países de llegada como España, Grecia o Italia soportarán una mayor "presión", en la medida en que se obligará a pedir asilo "sólo en el primer país de llegada".

No obstante, cabe señalar que el nuevo pacto se apoya en el principio de "solidaridad obligatoria pero flexible" por el cual se establece que los países deberán contribuir a la gestión de la migración.

Este sistema "flexible", según se ha puntualizado durante la lectura del manifiesto, permitirá "pagar para no acoger" un monto de 20.000 euros por persona no acogida, un dinero que, han advertido los manifestantes, será destinado a "fronteras y deportaciones".

LA SITUACIÓN EN EL ALBERGUE DE MÉRIDA

Bubba J. también ha lamentado ante los medios que en el albergue de Mérida actualmente hay cientos de personas, entre ellas menores de edad que no deberían estar ahí porque es "ilegal", que "sufren" porque enfrentan situaciones de estrés, no pueden contactar con sus familias, se encuentran enfermos y no reciben atención médica, sienten frío o no reciben suficiente comida.

En la concentración de la capital autonómica también ha estado presente la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha señalado que actualmente las personas migrantes padecen un "racismo institucional" por cuenta de las "políticas diametralmente opuestas" a lo que debería hacerse que "están llevando tanto el Gobierno de España y como el Gobierno de Europa".

"Nuestras políticas están haciendo que esta gente tenga que arriesgar la vida por venir a Europa y cuando llegan a Europa les tratamos como delincuentes", ha lamentado la portavoz de Unidas por Extremadura.

Tras insistir en que la extrema derecha "no es que no quiera inmigración" sino que la quiere "sin derechos, precaria, en el campo explotada y cuidando a familiares dependientes en condiciones de esclavitud", de Miguel ha avanzado que desde Unidas por Extremadura tratarán de impulsar propuestas para "mejorar la vida de las personas que están llegando al albergue de Mérida" frente a los "balones fuera" que se encuentran al señalar situaciones como la presencia de menores en ese espacio.