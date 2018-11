Podemos pide al Pacto por el Ferrocarril que incluya a la sociedad que ha demostrado en que "está luchando por lo suyo"

Publicado 19/11/2018 13:25:39 CET

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha pedido este lunes a la clase política extremeña que esté "a la altura" de la demanda de la sociedad y ha considerado que "lo mejor que puede hacer" el Pacto por el Ferrocarril es incluir a las plataformas ciudadanas en la exigencia de un tren digno para la región, ya que éstas han demostrado que "están luchando por lo suyo".

"Lo mejor que puede hacer es incluir a las plataformas ciudadanas, no expulsarlas del Pacto por el Ferrocarril, no plantear chantajes. El Pacto por el Ferrocarril ha cometido el error de permitir que desde dentro de él se expulse a la sociedad civil organizada que ayer demostró que está luchando por lo suyo y que reclama un gobierno autonómico y unos partidos políticos que sean humildes y que sean capaces de entender que han sido más parte del problema que de la solución", ha asegurado.

Jaén ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha valorado la manifestación celebrada este pasado domingo en Cáceres para exigir mejoras en el tren extremeño convocada por el Pacto por el Ferrocarril y a la que Podemos no asistió como partido.

Así, de esta movilización, Álvaro Jaén ha destacado la participación de los extremeños reivindicando "lo que es suyo", en una muestra de "coraje" y "determinación" y que, en su opinión, evidencia que Extremadura "está viva" y no se "condena al subdesarrollo". "Hay una Extremadura que está caminando y creemos que eso es una prueba de la buena salud de la sociedad civil extremeña", ha dicho.

De esta forma, Jaén ha recalcado que en la manifestación de este domingo en Cáceres se pudo ver también el "contraste" entre el "coraje que demostró la gente" y unos actores políticos que "siguen jugando al electoralismo".

Por ello, Álvaro Jaén ha criticado que quienes protagonizaron la cabecera de la protesta eran los "destinatarios de ese mensaje" reivindicativo, ya que los "responsables de que no haya tren en buena medida estaban al frente de la cabecera de esa manifestación".

Este hecho, en opinión del secretario general de Podemos Extremadura, es prueba de una "falta de humildad", ya que, como ha dicho, se debe "acompañar a la gente pero no capitalizar sus demandas, no instrumentalizar el empuje de la ciudadanía, que la gente no es tonta".

También, ha lamentado que en el relato de la manifestación de este domingo en Cáceres "haya desaparecido" la protesta celebrada en Madrid y protagonizada por la Plataforma Milana Bonita y que, como ha indicado, fue la "chispa que produjo el 18-N del año pasado".

"Hemos comprobado cómo los convocantes de la manifestación y sobre todo la cabecera de la misma son quienes quiebran la unidad que reclama la gente al expulsar a las plataformas ciudadanas del Pacto por el Ferrocarril", ha dicho.

También, y sobre el acto organizado este pasado sábado en Madrid por el PP de Extremadura en protesta por la situación del tren en la región, Jaén ha recalcado que su grupo desconocía que los 'populares' iban a utilizar el mismo para "arropar a su alcalde imputado por corrupción de Almendralejo".

"Quien de buena fe pudo acudir a aquella concentración se encontró con un acto encubierto de apoyo a un alcalde imputado por corrupción. Lo cual deja entrever hasta qué punto son capaces de utilizar una demanda ciudadana para instrumentalizarla y convertirla en un acto de apoyo a un a alcalde imputado por intentar amañar un contrato de 20 millones de euros", ha dicho.

Por otra parte, y preguntado por las críticas del PP sobre que Podemos no haya registrado una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), Álvaro Jaén ha criticado que lo que los 'populares' quieren son "más recortes que lleven su firma y su sello".

Así, ha criticado que el PP consiguió que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, le diera "dos años más de gobierno", por lo que su legislatura duró seis años, al pactar "recortes".

"Nosotros no vamos a hacerle el juego a quienes tienen como único objetivo seguir condenando a Extremadura a que sea más precaria, más desigual y que siga teniendo más población que tiene que emigrar", ha remarcado.

En este punto, Jaén también ha considerado que el Ejecutivo presidido por Fernández Vara ha sido "muy responsable del envalentonamiento" y del "crecimiento de la soberbia" del PP.

De esta forma, el secretario general de Podemos Extremadura ha recalcado que a las cuentas presentadas para el 2019 le pueden pasar "cualquier cosa", al tiempo que ha añadido que su formación hará "lo imposible" por conseguir que su proyecto integral de empleo pueda formar parte de los presupuestos.

Finalmente, Jaén ha destacado que hayan pasado dos semanas desde que se dijo que Podemos iba a ser convocado a reuniones para abordar las cuentas y no sepan nada al respecto, por lo que ha sostenido que la Junta siguen actuando como si todavía tuviera "mayoría absoluta" mientras la región está en un "estado de emergencia social".