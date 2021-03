La Policía Local de Mérida interpone la pasada semana 52 denuncias por incumplir las medidas sanitarias

MÉRIDA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mérida ha interpuesto, del 22 al 28 de febrero, un total de 52 denuncias por incumplimientos de diverso tipo en relación a las medidas establecidas contra el Covid 19.

En concreto, hubo 10 en los controles por la limitación de movimientos, dos por no respetar la distancia de seguridad, 14 por no llevar mascarilla, 18 denunciados en reuniones de más de seis personas en la calle Marquesa de Pinares y en la calle Los Arqueólogos, cuatro por no respetar el toque de queda y cuatro denuncias por la celebración de una fiesta ilegal en un local particular con 10 personas no convivientes en la calle Plasencia.

A estas se añaden 14 denuncias en los controles de movilidad efectuados en los accesos que unen Mérida con Calamonte, ciudad esta última con limitaciones de movilidad.

Asimismo, también ha habido 12 denuncias por la celebración de botellones en las calles Los Arqueólogos, Anas y Legión X), según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

De otro lado, la Policía Local tuvo que intervenir denunciando a dos bares por la instalación de mesas altas y hubo cuatro denuncias por la incautación de estupefacientes. En relación al tráfico, hubo 52 denuncias y cuatro accidentes en la ciudad.

El delegado de Policía Local, Marco Antonio Guijarro, ha insistido en que la "mejor forma" de evitar contagios y acabar con esta pandemia es el cumplimiento de las medidas establecidas.

"Tanto la Policía Local, junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tiene como prioridad velar por la salud y evitar la propagación del Covid-19, para ello se establecen las medidas de seguridad en la ciudad que buscan la prevención y hacer cumplir la normativa", ha apuntado.

De esta forma, la Policía Local mantiene sus operativos en relación al cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias en la comunidad autónoma y está colaborando con el Centro 112 de Extremadura para el seguimiento y detención de aquellas personas que incumplen las cuarentenas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida ha dado a conocer que efectivos de la Policía Local están ya siendo vacunados contra el coronavirus dentro del plan establecido por Salud Pública.