Portugal fija como prioridad la conexión por autovía entre Madrid y Lisboa a través del norte extremeño, según la Junta

Reunión de trabajo en Lisboa entre el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, y el secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno portugués, Hugo Espírito Santo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha mantenido este miércoles en Lisboa una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno portugués, Hugo Espírito Santo, en la que el Ejecutivo luso ha confirmado que la conexión por alta capacidad entre Castelo Branco y la frontera extremeña, a través del eje IC31-EX A1, constituye una "prioridad estratégica nacional".

Portugal subraya, así, su "compromiso" con un corredor que "reforzará la integración territorial, mejorará la movilidad entre ambos países y consolidará una infraestructura clave para el desarrollo económico del oeste peninsular", indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Durante el encuentro, el Gobierno portugués ha mostrado su "compromiso" y "buena predisposición" para avanzar de manera "coordinada" en este corredor internacional, que permitirá unir Madrid y Lisboa por autovía atravesando el norte de la región, una infraestructura "largamente reivindicada" y considerada "estratégica" para sacar a esta parte de Extremadura del "aislamiento viario".

El secretario de Estado detalló que el IC31 forma parte de las cuatro grandes inversiones "estratégicas" de la Región Centro de Portugal, reforzando su papel en las conexiones internacionales con España y con el resto de Europa. Esta actuación abrirá una nueva puerta de entrada a Extremadura, conectando la red lusa con la autovía autonómica EX A1.

Respecto a las conexiones estratégicas con España, Espírito ha compartido también los detalles de calendario del proyecto de tren de alta velocidad (entre Lisboa y Caia, hasta el 2034), que al final se pretende que una la capital portuguesa con Madrid.

Ramírez ha destacado que la reunión "se ha desarrollado muy bien", en un "clima de colaboración" y trabajo técnico "fluido". Ambas delegaciones están estudiando fórmulas de financiación y mecanismos de cooperación para acompasar los plazos de ejecución en ambos lados de la frontera, señala el Ejecutivo extremeño.

Así, según la Junta, "por fin", el Gobierno portugués ha demostrado la voluntad de "avanzar" respecto al acuerdo bilateral con España para la construcción del futuro puente internacional sobre el río Erjas en la próxima Cumbre Hispano Lusa.