El PP analizará la petición del PSOE de una comisión sobre incendios pero rechaza que pueda ayudar al "circo mediático"

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular analizará la petición que el PSOE realiza para la creación en la Asamblea de una comisión de investigación sobre los incendios de este verano en Extremadura, en tanto que no tiene "ningún miedo a la transparencia".

No obstante, al mismo tiempo entiende que "están todas las explicaciones dadas" sobre lo ocurrido, y rechaza que la medida que plantea el PSOE pueda contribuir al "circo mediático" que los socialistas pretenden generar sobre la cuestión.

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este lunes en Mérida el portavoz regional del PP, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha señalado que su formación analizará la petición socialista hasta que se debata en sesión plenaria porque no tienen "absolutamente nada que esconder", aunque a la vez ha incidido en que "están todas las explicaciones dadas" y rechaza que la comisión de investigación sobre incendios pueda convertirse en "una herramienta más para el circo mediático que el PSOE quiere dar".

"Sinceramente, que pidan explicaciones después de más de 40 ruedas de prensa, donde todo el mundo ha visto minuto a minuto las decisiones y lo que ha pasado, y donde los miembros del PSOE, que representan instituciones en el Cecopi no han puesto ni un solo pero a las decisiones adoptadas lo que demuestra es que el PSOE está fuera de la realidad", ha apuntado Sánchez Juliá a preguntas de los medios.

