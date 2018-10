El PP cree que Vara está "desnortado" y que por eso "no" acepta la propuesta de Monago sobre cumplimiento de déficit

Actualizado 02/05/2013 15:03:14 CET

MÉRIDA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP extremeño, Francisca Rosa, ha considerado que el secretario general del PSOE en la región, Guillermo Fernández Vara, está "descentrado, desnortado" y "desde luego, ausente de la realidad que ahora mismo se vive" en la comunidad, y ha añadido que por ello el socialista "no" acepta la propuesta planteada por el presidente autonómico, José Antonio Monago, sobre cumplimiento de objetivo de déficit.

Ha indicado así que su partido "no" entiende la "postura" que ha adoptado Vara relacionada con la "propuesta" sobre el cumplimiento del objetivo de déficit lanzada por Monago, en tanto que la misma "beneficia a Extremadura y a los extremeños".

"Sinceramente o el señor Fernández Vara no se ha leído la propuesta o si la ha leído no se ha enterado porque no se puede entender que una propuesta que beneficia a los extremeños no la apoye", ha sentenciado Rosa, quien ha recordado que la "propuesta" de Monago "ha sentado muy mal en Cataluña porque lógicamente si no es buena para Cataluña es que es buena para Extremadura", algo que según ha añadido "entienden todos los extremeños menos 'don me opongo'", en alusión al líder socialista en la región.

"Fernández Vara se ha instalado en el no permanente y en el que 'de qué se habla que me opongo'", ha criticado la 'popular', quien ha afirmado que el socialista "habla por una parte de acuerdos, de pactos pero luego pide dimisiones. Pide un gran acuerdo sobre empleo pero a la vez pide la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, que es precisamente la que lleva las materias de empleo", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Mérida.

VARA "DESGASTADO"

En su intervención, la 'popular' ha concluido así que para su partido "definitivamente" Fernández Vara "está desgastado" y "ya no es un interlocutor válido" para el presidente Monago.

En esta línea, ha indicado que el PP está "convencido" de que "si hubiera alguien en el seno del PSOE con un poco de sentido común sería mucho más fácil llegar a acuerdos y a consenso que es lo que está mandando ahora mismo la sociedad extremeña".

En referencia de nuevo a Vara, ha añadido que "él sigue en su madriguera, él sigue escondido, él sigue con sus problemas intentando no dar la cara de los muchos escándalos que le están saliendo en el seno del PSOE".

"(Vara) está descentrado, está desnortado y está luego ausente de la realidad que ahora mismo se vive en Extremadura y que están sufriendo todos los extremeños", ha sentenciado Francisca Rosa, quien ha añadido que "sólo desde esa perspectiva se puede entender que diga no a una propuesta (como la de Monago sobre cumplimiento del objetivo de déficit) que beneficia a Extremadura y que es beneficiosa para los extremeños".