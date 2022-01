El PP critica que el Ayuntamiento de Cáceres ha dejado escapar 4 millones de fondos europeos para la Ribera del Marco

Mateos pide a Salaya que concurra a nuevas convocatorias para llevar a cabo "una actuación integral" en este enclave natural

CÁCERES, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha criticado que el Gobierno local ha dejado escapar la oportunidad de concurrir a fondos europeos, concretamente a la convocatoria de los Next Generation, para actuar en la Ribera del Marco, ya que no se han presentado a unas ayudas que se convocaron el pasado mes de septiembre.

Concretamente, el pasado 28 de septiembre el BOE publicó una convocatoria de ayudas en colaboración con la Fundación Biodiversidad para actividades que contribuyesen a renaturalizar zonas urbanas y fluviales para incrementar las infraestructuras verdes.

Era una convocatoria destinada de manera expresa a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, "por lo tanto para ciudades como Cáceres", ha dicho Mateos, que ha explicado que se contaba con la posibilidad de obtener hasta 4 millones de euros y un mínimo de 2 millones por cada uno de los proyectos que se hubieran presentado, y "el Ayuntamiento de Cáceres no ha concurrido a dicha convocatoria", ya que el plazo para presentar proyectos terminó el 3 de enero.

"Nos consta que el Ayuntamiento de Cáceres no ha sido uno de los que ha optado a estas ayudas", ha indicado Mateos, que ha añadido que la ciudad "ha perdido la primera oportunidad que había para utilizar fondos de resiliencia para zonas urbanas medioambientales", sobre todo, en una zona como la Ribera del Marco que "juega un papel importante con el desarrollo de la ciudad".

En una rueda de prensa, el portavoz 'popular' ha insistido en que el PSOE y Luis Salaya, que además es el concejal delegado de Medio Ambiente, "no están haciendo todo lo que podrían por revitalizar la Ribera del Marco". "Además, una de sus promesas electorales era apostar por esta zona y devolver la Ribera del Marco a los cacereños, una cuestión que, a día de hoy, no se está produciendo", ha subrayado.

Mateos cree que la "inacción" del Gobierno local está llevando a la ciudad a perder la oportunidad "histórica" de actuar en este enclave natural y hacerlo con fondos europeos y sin financiación local. En su intervención, ha insistido en que "no existe un proyecto de ciudad" y por eso Salaya "no sabe qué hacer a día de hoy en la Ribera del Marco", ya que no sabe en qué se quiere convertir este espacio.

NUEVA CONVOCATORIA

Por ello, Mateos ha exigido a Salaya que en esta ocasión sí presente un proyecto a una nueva convocatoria que ha sacado el Ministerio de Hacienda para la regeneración de ecosistemas pluviales y reducción de riesgos de inundaciones en entornos urbanos.

El PP cree que esta convocatoria "también" podría encajar en la zona de la Ribera del Marco por lo que, Mateos ha pedido que se den las instrucciones a los técnicos para que redacten un proyecto y el ayuntamiento cacereño sí pueda concurrir a esta nueva convocatoria de fondos de resiliencia, que tienen un importe mínimo de 500.000 euros y un máximo de 4 millones de euros y hubiese sido "perfectamente compatible" con la otra convocatoria a la que no se ha concurrido, por lo que se podría haber optado a un total de 8 millones de euros para la Ribera del Marco.

"No se puede decir que la prioridad del Gobierno de Luis Salaya sea la Ribera del Marco cuando deja que se pierdan fondos europeos", ha dicho el portavoz, que cree que "se falta a la verdad" cuando se habla de esta zona de la ciudad porque se está difundiendo que dentro del proyecto de modernización del turismo, para el que se han concedido casi 5 millones de euros, se va a actuar en la Ribera del Marco.

Sin embargo, Mateos ha señalado que de ese montante solo 108.000 euros irán a revitalizar la Ribera del Marco dentro de un plan director de senderos turísticos, ya que el resto se destinará "fundamentalmente" a la construcción de la réplica de la Cueva de Maltravieso, con un importe de 2,5 millones y al entorno natural de esta cueva, que está cerca de la Ribera del Marco pero "no es una actuación para recuperar este enclave natural".

Respecto al proyecto de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que se va a realizar en la zona con la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), que viene desde 2016, y que en 2020 se aprobó el anteproyecto que contempla "actuaciones importantes" en la Ribera del Marco como una ordenación y mejora de la zona de Ronda Vadillo, con un nuevo colector cuya construcción lleva aparejada una actuación de más de 600 metros, "pero nuevamente estamos ante una inversión que no es propia para la Ribera del Marco, sino que está vinculada la nueva EDAR", ha insistido.

"Desde el PP seguimos defendiendo una actuación integral en la Ribera del Marco una vez que se han destinado fondos europeos a la otra gran zona verde de Cáceres, como es el Parque del Príncipe, es hora de actuar en la Ribera del Marco y en este momento existen fondos europeos suficientes para ponerlo en marcha, y lo que necesitamos es un gobierno eficaz y eficiente y que ponga en marcha esos proyectos", ha subrayado.

Mateos ha pedido a Salaya que sea "valiente" y concurra a fondos europeos para llevar a cabo una "revitalización" y "una actuación integral de este enclave natural", ha concluido.