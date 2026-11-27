La número uno del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, atiende a los medios - PP DE EXTREMADURA

ALMARAZ (CÁCERES), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 1 del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres, Cristina Teniente, ha defendido que el candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en el único que "garantiza" la continuidad de la central nuclear de Almaraz frente al "certificado de cierre" del PSOE.

Teniente, acompañada por alcaldes y concejales de la comarca de Campo Arañuelo, ha señalado que Almaraz tiene una simbología y, por ello, desde este municipio cacereño, ha dicho "alto y claro" que el programa del PP para las elecciones de este domingo contiene la derogación del calendario de cierre nuclear.

Mientras, ha contrapuesto que el programa del Partido Socialista representa un "certificado de cierre y desmantelamiento" de la central nuclear extremeña, con lo que significa para toda la comarca y el entorno.

Por ello, ha dicho que la propuesta del PP es una "garantía de futuro" para Almaraz frente a la discriminación "más absoluta" hacia Extremadura y la provincia de Cáceres del gobierno de Pedro Sánchez.

"Es el símbolo del olvido y del abandono a esta comarca, con esa obsesión ideológica por cerrar Almaraz. Es el símbolo de la traición. Recordemos a los diputados socialistas votando en el Congreso en contra de la prórroga de Almaraz y aplaudiendo a dos manos. Y es el símbolo de la resistencia de toda una comarca, de nuestros municipios, de nuestros alcaldes, de todos los sectores, de nuestra provincia, de nuestra presidenta provincial que nos acompaña hoy aquí y de nuestra presidenta regional, María Guardiola", ha recalcado.

De este modo, Teniente, que ha recordado que empezó la campaña en Almaraz y la termina en la misma localidad, ha insistido en que, después del 29 de noviembre, el PP seguirá peleando por el futuro de Almaraz con un nuevo presidente del Gobierno que "trae certezas".

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