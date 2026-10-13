El PP destaca que los PGEx bajarán impuestos, fortalecerán los servicios y continuarán en la senda del "crecimiento"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha valorado que las cuentas para 2027 que se presentarán "en tiempo y forma" seguirán bajando impuestos a los extremeños, fortalecerán los servicios públicos y continuarán en la senda del "crecimiento" y la "estabilidad" para la región.

Así, en rueda de prensa, Núñez ha hecho hincapié en que Extremadura necesita "seguir generando" las oportunidades que los presupuestos proporcionan, ya que gobernar es "planificar, cumplir y dar respuesta" a los ciudadanos, algo que lleva a cabo, ha dicho, el gobierno de la Junta de Extremadura.

"Extremadura, por lo tanto, está demostrando que hay otra forma de gobernar y los resultados están ahí", ha incidido, además de insistir en que, en este sentido, no se hablan de "promesas vacías" sino de "medidas concretas" que ya han permitido devolver 128 millones de euros a los contribuyentes extremeños.

Por ello, ha puesto en valor, las cuentas para el próximo año 2027 seguirán avanzando en esa dirección, con la reducción de los dos primeros tramos del IRPF hasta el 7,5 por ciento y el 9,5 por ciento y rebajando otros impuestos.

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