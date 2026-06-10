El PP dice que la "ocurrencia" de apoyar los PGEx si se cesa a los consejeros de Vox huele a "órdenes de Ferraz"

El diputado del PP en la Asambela de Extremadura Hipólito Pacheco en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura Hipólito Pachecho ha considerado que la "ocurrencia" trasladada este pasado martes por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, de apoyar los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) si se cesan a los dos consejeros de Vox huele a "órdenes de Ferraz".

"¿Esto se le ha ocurrido al señor Sánchez Cotrina?. Dudamos que esta ocurrencia venga de aquí, de Extremadura. Esto huele más bien a órdenes de Ferraz, coincidiendo con el día en el que quedó visto para sentencia el juicio de su hermano --en referencia al hermano de Pedro Sánchez-- y el juicio a Miguel Ángel Gallardo", ha asegurado el 'popular'.

En este sentido, se ha preguntado a qué PSOE se hace caso. "¿Al PSOE de esta ocurrencia?. ¿Al PSOE que votó dos veces en contra de la investidura de María Guardiola?. ¿Al PSOE que presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos?. ¿O al señor Sánchez Cotrina, que ayer dijo que solo le interesa el sillón de la presidencia de la Junta de Extremadura?", se ha cuestionado.

Pacheco ha realizado estas declaraciones este miércoles en la rueda de prensa en la que ha valorado las primeras comparecencias de altos cargos de la Junta en la Asamblea para desgranar las partidas más relevantes de los PGEx una vez que este martes superaron las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Unidas por Extremadura.

En esta línea, Pacheco ha replicado a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, que la "salida digna" se la dieron los ciudadanos a los socialistas extremeños en las pasadas elecciones de diciembre. "Más que una salida digna, le dieron una salida de emergencia", ha espetado.

Además, ha criticado la "soberbia" de Gil Rosiña al asegurar que su partido está en un "nuevo tiempo", algo que dice una persona que "ya era la portavoz del antiguo gobierno del PSOE en Extremadura". "Por lo tanto, están en un nuevo tiempo, pero con las mismas caras", ha incidido.

Por ello, Pacheco se ha preguntado "dónde está la humildad de la señora Gil", toda vez que el PSOE, con el "peor resultado de su historia", ofrece una "salida digna" al partido que ha ganado las elecciones, lo que, en su opinión, es un "claro síntoma de que siguen sangrando por la herida".

"La realidad es que la presidenta María Guardiola es presidenta con el apoyo del 60 por ciento de los extremeños y con el apoyo de 40 diputados en esta Asamblea de Extremadura. El mayor apoyo de un gobierno y una presidenta en la historia de la democracia de nuestra comunidad autónoma. Y la realidad es que tenemos una presidenta valiente, un Gobierno unido y que está en funcionamiento, y una región Extremadura que crece y progresa", ha aseverado.

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