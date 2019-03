El PP enmendará la Ley para una Administración Más Ágil para "evitar" el "encaje" del proyecto de la mina de Cáceres

Publicado 05/03/2019 13:27:54 CET

Espera el apoyo de Podemos para cambiar lo que ha calificado de "pelotazo legislativo" del Gobierno autonómico

CÁCERES, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha avanzado que su partido presentará enmiendas a la Ley para una Administración Más Ágil, que se debate el próximo 14 de marzo en la Asamblea de Extremadura, para "evitar" el "pelotazo legislativo" que permitiría sacar adelante el proyecto de la mina de litio en la Montaña de Cáceres.

Monago ha asegurado que el artículo 3.2 y el 4.2 de la citada ley que ha preparado el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara abre la puerta a un "chanchullo" para "encajar" este proyecto minero después de que el Ayuntamiento de Cáceres haya rechazado la modificación del Plan General de Urbanismo que hubiera permitido esta actividad extractora en el paraje de Valdeflores.

En concreto, el artículo 4 en su punto segundo recoge que "las determinaciones contenidas en las calificaciones de proyecto empresarial de interés autonómico tendrán fuerza vinculante para las administraciones regional y local y para los particulares, y prevalecerán sobre las determinaciones del planteamiento urbanístico vigente".

Así, el PP ve en este texto una "fórmula" para "burlar la voluntad de los cacereños" que "han dicho no a la mina", ya que, según ha explicado Monago, si algún ayuntamiento se opone a un proyecto empresarial se puede aplicar la "ley pelotazo de Vara", ya que la última palabra la tiene el Consejo de Gobierno.

"Vamos a enterrar esta mina entre todos", ha subrayado el líder de los 'populares' extremeños que ha hecho un llamamiento a Podemos para que apoya las enmiendas ya que "Ciudadanos ya ha dicho que quiere la mina" y el PSOE apoyará la ley que pretende promulgar.

Monago ha insistido en que la mina de litio, que dejaría en la Montaña cacereña un "socavón" de treinta campos de fútbol con 500 metros de profundidad, "no es un proyecto de interés autonómico" sino el proyecto del ex consejero de Economía y actual presidente de Enresa, José Luis Navarro, a quien ha calificado como "el de las puertas giratorias", ya que "entra y sale de la política a la empresa privada como le da la gana".

Desde el PP se ha iniciado una campaña en redes sociales y a través de cartelería para que el proyecto de la mina a cielo abierto, que quiere explotar la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), no salga adelante. De momento, no se prevén actos de protesta en la calle como los que ya han tenido lugar con anterioridad pero se pretende movilizar a la ciudadanía en las redes sociales para oponerse a este proyecto.

"Si Vara y Sánchez se quedan, tendrás mina en la Montaña", es el lema de esta campaña que añade que "el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha dicho NO a la mina pero Vara quiere imponer el proyecto cambiando la ley para que no decidan los cacereños".

"NO LO PERMITIREMOS"

En parecidos términos se ha pronunciado la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, quien ha incidido en la idea de que este proyecto minero "no es una oportunidad" porque no crea empleo y porque atenta contra los recursos naturales y el modelo de desarrollo de turismo sostenible por el que apuesta la ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad.

"No lo permitiremos", ha sentenciado la regidora que asegura que "una pizzería genera más puestos de trabajo que la mina" por lo que "no es beneficiosa ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo". "Nuestra apuesta no es la desolación de un gran agujero, sino la innovación y la sostenibilidad", ha incidido.

Nevado ha acusado al presidente regional de querer "ningunear" a los cacereños ya que esta ley podría hacer prevalecer la decisión del Gobierno autonómico sobre la voluntad del Pleno municipal, que ha rechazado el proyecto.

Asimismo ha recordado que este proyecto de explotación minera, que tendría una vida de 24 años, se ubicaría a menos de tres kilómetros del casco histórico, y provocaría emisiones de polvo tóxico y partículas en suspensión en el entorno del nuevo hospital, el campus universitario y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión.

Además, sería la segunda mina a cielo abierto del mundo más cercana a una ciudad y afectaría a 1.200 hectáreas de terreno en un espacio natural de gran valor. "Quieren sacar el litio para transformarlo en empresas que ni están ni se les espera en Cáceres porque Vara no tiene a esta ciudad en su hoja de ruta de desarrollo", ha concluido.