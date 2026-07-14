El PP exige al PSOE que se disculpe tras la sentencia condenatoria a David Sánchez y Gallardo: "la justicia funciona"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha exigido al PSOE que se disculpe tras conocerse este martes la sentencia condenatoria al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y al exsecretario general del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto a otras personas, por prevaricación administrativa.

"La justicia ha confirmado que el Partido Socialista utilizó la Diputación Provincial de Badajoz como un chiringuito para enchufar al hermano de Pedro Sánchez", ha sentenciado el 'popular' en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, quien ha añadido que "eso es lo que querían tapar las cloacas del Partido Socialista con la famosa Leire persiguiendo a la jueza Biedma".

De esta forma, Sánchez Juliá ha señalado que para el PP hoy es un "día triste" al comprobar "cómo la corrupción se asentó en Extremadura", pero también es un "buen día porque se demuestra que la justicia funciona" en España "pese a las cloacas que ha querido poner en marcha el Partido Socialista".

Cabe señalar que la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años, mientras que Gallardo ha sido condenado como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

En este sentido, el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea ha criticado el "silencio cómplice" del PSOE, quien no ha querido pronunciarse de momento hasta estudiar en profundidad la sentencia, como ha avanzado la portavoz parlamentaria socialista, Isabel Gil Rosiña.

En esta línea, ha remarcado que el PSOE atacó al PP "por activa y por pasiva", asegurando que dicha formación "enturbiaba la política" cuando pedía explicaciones de la imputación de Sánchez y Gallardo, cuando en estos momentos, ha expuesto, se cuenta con una sentencia encima de la mesa condenatoria.

"Hoy la corrupción ha salido por la ventana de la Diputación Provincial de Badajoz con esta sentencia. Hoy la corrupción ha salido por la ventana del Partido Socialista porque la justicia los ha sacado, cogiéndolos del cuello y diciendo ya está bien. Es inadmisible que en Extremadura hoy el Partido Socialista guarde silencio", ha asegurado.

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