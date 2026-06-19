El PP extremeño exige elecciones generales ante la Asamblea: "Sánchez quiere convertir España en una república bananera"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en una declaración ante los medios de comunicación, a 19 de junio de 2026, en Mérida. - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Extremadura ha registrado este viernes una propuesta de pronunciamiento para exigir la convocatoria de elecciones generales en España, tras conocerse la apertura de una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', que se suma al resto de piezas en las que están involucrados miembros del Partido Socialista, como el 'caso Plus Ultra' o el de David Sánchez.

El portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea extremeña, José Ángel Sánchez Juliá, ha afirmado que España "no aguanta un escándalo más" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer convertir al país en una "república bananera".

"Día sí y día también estamos desayunando con nuevos casos de corrupción, con nuevos informes de la UCO, con nuevas imputaciones a miembros del Gobierno, a miembros del Partido Socialista o del entorno del presidente del Gobierno, como hemos visto esta misma mañana", en referencia a la nueva pieza que ha abierto el juez de instrucción Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

En concreto, Peinado ha abierto la nueva línea por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude de los intereses de la Unión Europea ante la sospecha de supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos.

Más allá de la noticia de este viernes, el portavoz 'popular' en la Asamblea de Extremadura también ha hecho referencia, en una declaraciones a los medios tras registrar la propuesta, a las investigaciones a los exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos --este último también exministro de Transportes--, así como al juicio contra la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Ejecutivo central, en la Diputación de Badajoz, o la investigación contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Por primera vez en la historia, hay un expresidente de nuestro país imputado y sentado delante de un juez y hemos visto que el señor Rodríguez Zapatero es una joyita", ha aseverado el 'popular'.

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