El PP extremeño pide al Gobierno central auditar las pulseras antimaltrato y resarcir a las víctimas "desprotegidas"

La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Teresa Tortonda, atiende a los medios en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno de España a hacer una auditoría de las pulseras antimaltrato en funcionamiento, así como a resarcir a las mujeres que se han sentido "desprotegidas" por cuenta de los fallos detectados a nivel nacional en ese sistema.

No obstante, la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea extremeña, Teresa Tortonda, sí ha reconocido en declaraciones a los medios este viernes en Mérida que "en Extremadura, concretamente, no se ha conocido ningún caso".

Así, tras afear la "irresponsabilidad" y "nefasta" gestión del Ministerio de Igualdad, Tortonda ha subrayado que esa cartera no solo "no está funcionando" sino que, además, "ha fracasado en la gestión de las políticas de igualdad y de atención a las víctimas de violencia de género".

"La pulsera antimaltrato es la barrera en la que una mujer se siente segura o insegura", ha insistido la secretaria general 'popular' para, a renglón seguido, reiterar la importancia de hacer un seguimiento a dicho sistema de dispositivos que permita garantizar que "funcionan".

