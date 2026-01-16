El PP extremeño pide al Gobierno defender las cláusulas de salvaguardia en pro de la igualdad en la producción

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, durante su participación en la tractorada convocada por organizaciones agrarias este viernes en la región para rechazar la nueva reforma de la PAC y el acuerdo de Mercosur - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Extremadura ha asegurado este viernes que no apoyará el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, si la UE no "garantiza" la puesta en marcha "efectiva" y "automática" de las cláusulas de salvaguardia para asegurar la igualdad de requisitos en la producción.

Esa defensa, según ha subrayado en declaraciones a los medios el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, durante su participación en la tractorada convocada por organizaciones agrarias para rechazar la nueva reforma de la PAC y el acuerdo de Mercosur, debe hacerla, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, ha considerado el 'popular', el líder del Ejecutivo central, en lugar de seguir los pasos de países como Francia, que votó en contra del referido acuerdo comercial, "ha abandonado" al campo español.

De este modo, asegurando que el acuerdo "ahora mismo es perjudicial" para los agricultores y ganaderos del país, el PP de Extremadura ha respaldado las tractoradas que recorren este viernes diversas carreteras de la región, tras la convocatoria de las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja, la Unión Extremadura y Asaja Cáceres.

"No podemos permitir que entren productos en España y Extremadura con menor calidad y menos rigor en su producción de lo que se le está exigiendo a nuestros agricultores y ganaderos", ha zanjado Sánchez Juliá.

Cabe recordar que la firma del acuerdo UE-Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) está prevista para este próximo sábado, 17 de enero, en Asunción, capital paraguaya, tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia e Irlanda.