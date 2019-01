El PP impulsará iniciativas en la Asamblea y en las Cortes para exigir soluciones a la situación del tren en Extremadura

Publicado 08/01/2019 12:16:25 CET

MÉRIDA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular impulsará diferentes iniciativas tanto en el parlamento regional como en las Cortes Generales para exigir soluciones a la situación del tren en la comunidad extremeña.

Así, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha informado de que se ha registrado una propuesta de pronunciamiento de la Asamblea, a la que se unirá una solicitud de comparecencia de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, o 60 preguntas parlamentarias, 32 de ellas dirigidas a la Junta y 28 al Gobierno.

"Queremos que los grupos políticos se mojen por Extremadura, no se busquen burladeros, esperemos que no hayan burladeros sino que nos mojemos y lleguemos al Gobierno de España con un mensaje muy nítido", ha aseverado.

La propuesta de pronunciamiento, según ha informado Monago en rueda de prensa este martes, busca que los directivos de Renfe y Adif asuman sus responsabilidades ante la situación generada la pasada semana en la región, así como que se preste un "tratamiento especial" al ser la situación ferroviaria extremeña un "asunto de Estado".

Para ello, la iniciativa del PP propone ante la "incomunicación de una comunidad autónoma" utilizar el Fondo de Contingencia para "cambiar todas las máquinas que están operando" con la región.

Asimismo, la propuesta 'popular' exige a Renfe la mejora de la puntualidad y que se compense a los viajeros cuando ésta no se cumpla, además de revisar la política de precios o que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cumpla con su "promesa" de que en 2019 esté en funcionamiento el tren de altas prestaciones y en 2020 la vía electrificada.

COMPARECENCIA Y PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

Junto a la propuesta de pronunciamiento, el Grupo Parlamentario Popular solicitará la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, que "no suspendió sus vacaciones ante los graves incidentes del inicio de enero".

Así, Monago ha demandado conocer el informe de incidencia con el que cuenta la administración regional, además de saber cuáles son las acciones desarrolladas por la Junta ante el Gobierno de España para resolver la situación del ferrocarril en Extremadura.

Por otro lado, los parlamentarios del PP formularán 60 preguntas en sede parlamentaria, 32 de ellas dirigidas a la Junta de Extremadura y otras 28 al Gobierno de España exigiendo soluciones al problema de las comunicaciones por tren en la región.

EL PP COMPARTE EL "HARTAZGO" DE LOS CIUDADANOS

Monago ha dicho que su formación comparte con los ciudadanos extremeños la sensación de "hartazgo" por la situación de un "tren indigno" y que "no está a la altura del siglo XXI y que produce una desventaja en la movilidad del pueblo extremeño".

De este modo, ha exigido que "den la cara" los responsables de la situación que se vivió la pasada semana en el tren a su paso por la región, al tiempo que ha considerado que los "consensos para algunos era una excusa, era un parapeto", razón por la que el PP, ha dicho, ha abandonado el Pacto por el Ferrocarril.

"No éramos partidarios de ponerle sordina a la indignación que tiene justamente el pueblo extremeño y tampoco podíamos servir de parapeto para que la incompetencia de algunos fuera minimizada como consecuencia de una estrategia partidista y no de una estrategia a favor del conjunto de la ciudadanía de nuestra comunidad", ha aseverado.

En su opinión, el Pacto por el Ferrocarril "no tiene ninguna virtualidad, ni ninguna utilidad" al no contar con el PP, el principal partido de la oposición, ha resaltado, y al que se une la anterior marcha de Podemos, por lo que cuenta con "más escaños fuera del Pacto que dentro del Pacto".

Así, José Antonio Monago ha considerado que el "responsable de la muerte de este pacto ha sido Fernández Vara", que se ha comportado como un "cómplice de Sánchez y no de los extremeños" en esta materia.

De este modo, ha aseverado que la "incompetencia" de algunos de los responsables de Renfe o Adif "no se salva con un tuit", así como la del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "nos mintió" o de consejeros que "no sabemos qué es lo que hacen".

"El problema del tren no se arregla ni con más mecánicos ni con la supresión de servicios ni tampoco rebajando el tono de la crítica", ha añadido José Antonio Monago.

Por otra parte, y preguntado por las acciones conjuntas que desarrollará el PP extremeño y el Castilla-La Mancha, Monago ha dicho que ha mantenido contactos con su homólogo Francisco Núñez, ya que el tren extremeño en su conexión con Madrid pasa por la comunidad manchega.

"No tendría mucho sentido que estuviera hecho el tramo extremeño y no estuviera hecho el tramo de Castilla-La Mancha, y hay que agilizarlo porque también tiene un serio retraso, entre otras cosas porque el estudio de impacto ambiental de Castilla-La Mancha caducó", ha dicho, al tiempo que ha considerado que la obras en ambas comunidades deberían ir acompasadas.

También y preguntado por las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el tren en Extremadura, Monago ha dicho que el número de incidencias en el último semestre del año pasado se han incrementado "de manera sustancial".

"A mi no me valen las palabras del señor Sánchez, me gustaría que me la diera, pero no me valen, a mi me vale lo que venga escrito en el Boletín Oficial del Estado, lo que se licite, lo que se saque a concurso, porque lo demás son palabras y las palabras se las lleva el viento", ha dicho.

Finalmente, y preguntado por las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto de Badajoz debido a la niebla, Monago ha dicho que desconoce el importe del sistema antiniebla del que carece el aeropuerto pacense aunque ha añadido que a los pilotos, "en automático, no les gusta ni aterrizar ni despegar".

De este modo, el presidente del PP de Extremadura ha manifestado que la pista de aeropuerto de Badajoz está al lado del río y las incidencias causadas por la niebla son más elevadas.