Encuesta de Sigma Dos para Forta y RTVE - EUROPA PRESS

MADRID/ MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría las elecciones en Extremadura al obtener cuatro diputados, mientras que el PSOE quedaría en segundo lugar con entre 3 y 4 parlamentarios, y Vox lograría entre 1 y 2.

Así, se recoge en el sondeo encargado a Sigma Dos por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), recogido por Europa Press, que señala que el PP lograría el 39,1 por ciento de los votos en estas elecciones generales en Extremadura.

Por su parte, el PSOE obtendría el 36,6 por ciento de los sufragios emitidos en Extremadura; Vox habría logrado el 17,8 por ciento de los votos, y Frente Amplio, el 3 por ciento en la región.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el PP ganaría las elecciones generales de este 29 de noviembre y podría alcanzar con Vox la mayoría absoluta, o casi rozarla, con una horquilla entre 129-134 escaños (PP) y 44-48 escaños (Vox), es decir, 173-182 escaños entre ambos partidos, según este sondeo.

Del otro lado, el PSOE perdería la primera posición quedándose con una horquilla entre 119-124 diputados. Así, el PP obtendría una ventaja de 3,4 puntos sobre el PSOE; el voto a PP y Vox formaría el 48,4%; y la participación estimada sería del 76,9%.