El PP pide a Gallardo que por "decencia" abandone la Asamblea y el PSOE ve una "organización" para tratar de conseguirlo

Vox registra un escrito ante la Mesa de la Asamblea en el que solicita la nulidad del juramento de Gallardo de su cargo como diputado

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al socialista Miguel Ángel Gallardo que por "decencia" abandone su acta de diputado en la Cámara extremeña, después de haber quedado "claro" que éste ha "utilizado" al Parlamento regional como una "madriguera, como un burladero, y el toro le ha pillado".

Ello después del auto de este pasado lunes del TSJEx que, según indica, "puso a Gallardo en su sitio y le dijo que las instituciones no se utilizan en beneficio propio".

"Le han pillado una vez más, y ayer la justicia le ha puesto en su sitio", ha espetado sobre el líder de los socialistas extremeños, de quien ha afirmado que buscaba "aforarse e intentar huir de los tribunales de Badajoz" y "si tuviera algo de decencia se iría de esta casa".

En este sentido, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este martes en la Cámara regional, Sánchez Juliá, quien ha lamentado además que a su juicio el PSOE "ninguna" los autos del TSJEx sobre esta temática, ha considerado que lo que tiene que hacer Miguel Ángel Gallardo es "ponerse a disposición de la justicia que le está diciendo una y otra vez que con las instituciones no se juega" y, además, por "decencia" abandonar su acta de diputado en la Asamblea.

PSOE

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha mostrado el "respeto" de su formación por las decisiones judiciales, después del auto de este pasado lunes por parte del TSJEx, y ha lamentado que la Junta de Extremadura, Vox y asociaciones de ultraderecha están intentando "por todos los medios organizadamente" que Miguel Ángel Gallardo "no esté" en la Asamblea.

"Intentan por todos los medios organizadamente que Gallardo no esté en el Parlamento de Extremadura", ha espetado Álvarez, quien ve una "organización" en las "maniobras" que la Junta, Vox y asociaciones de ultraderecha están siguiendo para que Gallardo no esté presente en la Cámara autonómica.

"En las tres maniobras veo una organización. Todas las acciones están tremendamente organizadas y me sorprende, porque yo no creo en las casualidades", ha reconocido la socialista, quien ha reiterado que Gallardo "ha venido (a la Asamblea) para ser diputado, que no aforado", y con el objetivo de defender "la tierra, el modelo socialista y el diálogo", y "ofreciendo los 28 diputados para que Guardiola no dependa de Vox y de la extrema derecha".

Así, Piedad Álvarez ha considerado que es "curioso" que la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, en una rueda de prensa "habla de que Gallardo es un okupa, sin ningún respeto institucional, sin ningún respeto a la democracia".

"Luego una asociación de ultraderecha pide que se le retire el acta de diputado a Gallardo sin tener en cuenta ninguno de los principios básicos de la democracia, sin tener en cuenta la decisión de la Junta Electoral de emitir ese acta de diputado y que los ciudadanos votaron al PSOE en la lista de la que formaba parte Gallardo", añade.

Y a continuación, ha incidido en que Vox "tira por el frente de instar a la Mesa de la Asamblea para que se le retire el acto de diputado" a Gallardo.

"En las tres maniobras veo una organización. Todas las acciones están tremendamente organizadas y me sorprende, porque yo no creo en las casualidades", ha dicho la portavoz socialista.

VOX

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha anunciado que su grupo ha registrado un escrito ante la Mesa de la Asamblea en el que solicita la nulidad del juramento del socialista Miguel Ángel Gallardo de su cargo como diputado por entender que el mismo "es un auténtico fraude de ley".

Así, ha considerado que el auto del TSJEx de este pasado lunes "ha venido a dar la razón otra vez" a Vox al defender, indica, que "hay fraude de ley" en la entrada de Gallardo en la Asamblea y, "por lo tanto, van a devolver la causa a los tribunales de Badajoz".

"Un fraude de ley que nosotros hemos denunciado por activa y por pasiva", ha recordado Fernández Calle, quien ha incidido en que "la corrupción del PSOE, que es una corrupción endémica y a todos los niveles, debe perseguirse y debe denunciarse desde todas las instituciones, sean nacionales, sean regionales y sean locales".

En este sentido, el portavoz de Vox ha incidido en que "el objetivo de todas las artimañas de Gallardo no eran otras de eludir o, por lo menos, dificultar la acción de la justicia aforándose y llegando a esta Asamblea", y ha criticado que además "esto se ha hecho con la inestimable colaboración de la Presidencia de la Asamblea y de la Mesa de la Asamblea".

UNIDAS POR EXTREMADURA

De su lado, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reconocido el "cansancio" de su grupo por el "sainete del gato y el ratón entre jueza y aforado", en alusión a la causa seguida en el juzgado de Badajoz contra Miguel Ángel Gallardo, de quien ha considerado que "no se ha sido sincero en los motivos reales por los que se produce la toma del acta de diputado".

Así, y tras defender que hay que esperar a que se dilucide el procedimiento judicial que se está siguiendo contra Gallardo, ha afirmado que a tenor del auto de este pasado lunes del TSJEx "la jugada (del socialista) ha sido una mala jugada y ha quedado en evidencia".

"El culebrón nos tiene en cierto modo agotados", ha reconocido en todo caso José Antonio González, quien ha añadido que su grupo irá haciendo valoraciones "según se vaya produciendo el procedimiento judicial" contra Gallardo.