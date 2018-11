El PP registra una enmienda a la totalidad de los PGEx 2019, que tacha de "insolidarios" y los "peores de la historia"

Actualizado 12/11/2018 14:20:24 CET

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular registrará este lunes una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2019 por ser "insolidarios" y los "peores presupuestos de la historia" de la región.

Así se ha referido el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, a las cuentas presentadas la pasada semana por la Junta y que, en su opinión, representan un "fake presupuesto", además de ser unos "presupuestos de la mentira", "falsos" e "insolidarios".

"Invita Vara y pagan nuestros hijos y nuestros nietos. Se endeuda hasta las cejas a nuestra comunidad autónoma", ha criticado Monago en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección.

Además, como ha dicho, coincide Monago con el Ejecutivo regional en que los presupuestos son expansivos, pero expansivos en cuestiones como paro, deuda, pobreza, desigualdad y o en "agravar los problemas" de la comunidad.

Así, y respecto a la campaña presentada este lunes por el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y denominada 'Juntxos a por más', José Antonio Monago ha dicho que "juntos por más pobreza no, por más desempleo no, por más despoblación no, por más desigualdad no, por más emigración de los jóvenes no, por más deuda no, por más déficit no".

"No por favor, Guillermo, ya no, ya se acabó, y espero que esto sea lo que le digan los extremeños el año que viene", ha aseverado el presidente del PP extremeño

DISPARAN LA DEUDA

Asimismo, y en el análisis de las cuentas, José Antonio Monago ha criticado que el proyecto de presupuesto para 2019 "dispara la deuda" de la comunidad, ya que incrementa el endeudamiento en un 22 por ciento con respecto al año anterior.

También ha dicho que van a pedirse el próximo año 548 millones de euros a los bancos, por lo que ha hecho hincapié en que "se aten los machos los extremeños".

Asimismo, se ha preguntado cómo es posible que estando "estancada en su crecimiento" la economía en Extremadura en un 2 por ciento y se dé una previsión de caída en los ingresos reconocida por la propia Junta, según ha dicho, se incremente el presupuesto en más de un 6 por ciento.

Algo que, como ha sostenido, es producto de la "magia" que contienen las cuentas, ya que "se han sacado de la manga, de la chistera, 300 millones de euros que llaman 'Recursos adicionales del sistema de financiación autonómico para el ejercicio 2019'".

Esta partida, en opinión de Monago, "no se va a cumplir" y lo que va a provocar es que "se va a gastar más dinero, van a ingresar menos y por lo tanto van a incrementar la deuda y van a seguir con el incumplimiento en materia de déficit".

CAE LA RECAUDACIÓN

Asimismo, el presidente del PP de Extremadura ha lamentado también que la recaudación haya caído en 22 millones de euros por impuestos y tasas, pero no porque se bajen sino porque hay menos recaudación por IRPF y también por IVA, ha dicho.

En esta línea, ha criticado que el proyecto de cuentas no contengan "nada de reforma fiscal" y "nada de bajarle los impuestos" a los extremeños, por lo que los mismos son unos presupuestos "muy insolidarios" y habría que "gritar" contra ellos.

"Endeudarte en 548 millones de euros para que lo paguen nuestros hijos y nuestros nietos es insolidario, fundirse el dinero de los extremeños para que lo paguen las generaciones que vienen es insolidario, que te caiga la recaudación y que tú sigas gastando de manera desaforada es insolidario", ha aseverado.