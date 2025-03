El PP seguirá trabajando "con hechos" por la igualdad en Extremadura y rechaza las "lecciones" de PSOE y Unidas

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Acción Social del PP de Extremadura, Teresa Tortonda, ha remarcado que su partido seguirá trabajando "con hechos" por la igualdad en la región, y ha rechazado que el PSOE y Unidas esté tratando de dar "lecciones" en esta temática cuando "luego en privado tienen los hombres como Errejón, como Monedero, como Ábalos y como el Tito Berni".

Tras considerar que "no hay excusa este año para no haber firmado una declaración institucional o un manifiesto" con motivo del 8M, ha rechazado la "politización y radicalización" practicada por el PSOE y Unidas por Extremadura en esta efemérides, precisamente cuando se debería trabajar "todos unidos" en favor de la igualdad.

"Aquí lo que ha sucedido este año es la mayor politización y radicalización de un día donde tendríamos que estar todos unidos, además es que se ha dicho en los diferentes discursos de las presidentas, un día donde tendríamos que estar bajo ese consenso y bajo esos criterios de acuerdo", ha espetado Teresa Tortonda en declaraciones a los medios tras el acto institucional con motivo del 8M celebrado en la Asamblea, en Mérida.

Al respecto, ha insistido en que para el PP "no hay una excusa" para no haber firmado un texto conjunto con motivo del 8M en la región, y ha rechazado los argumentos del PSOE y Unidas de que no lo hacen para no blanquear a la ultraderecha de Vox. "No hay una excusa. Aquí lo único que ha pasado es que ellos intentan vender que hay un abrazo a la extrema derecha y aquí no hay abrazos a la extrema derecha", ha espetado la 'popular'.

En este línea, ha subrayado que el PP "ha estado y va a estar siempre en el mismo lugar" de la defensa de los derechos de las féminas y en el trabajo para alcanzar "las mayores cotas de igualdad entre hombres y mujeres", y ha lamentado que el "único cambio" experimentado este año en el 8M respecto al de 2024 es que "el PSOE tiene un nuevo secretario general donde sus mujeres, sus propias mujeres, dicen de él que es machista".

"No hay excusa este año para no haber firmado una declaración institucional o un manifiesto, no hay una excusa. Aquí lo único que ha pasado es que ellos intentan vender que hay un abrazo a la extrema derecha y aquí no hay abrazos a la extrema derecha, aquí el único que está de rodillas ante la extrema derecha catalana firmando un acuerdo fuera de las fronteras de nuestro país, es Pedro Sánchez que indudablemente está vendiendo España con ese documento que han firmado fuera de las fronteras de España y que es un acuerdo totalmente xenófobo y desigualitario", ha remarcado Tortonda.

SIN LECCIONES

Por otra parte, la 'popular' ha remarcado que su partido no va ap ermitir que la izquierda y la extrema izquierda en Extremadura "se erijan como los únicos defensores de la igualdad" cuando, por una parte esas formaciones "son unos auténticos hachas a la hora de enarbolar manifestaciones y enarbolar pancartas en público" pero "luego en privado tienen los hombres como Errejón, como Monedero, como Ábalos y como el Tito Berni".

"Desde el PP no vamos a consentir que se nos dé ningún tipo de lección, como tampoco vamos a consentir el trato despectivo que se le ha tenido a la presidenta de la Junta de Extremadura y los insultos al Partido Popular", ha añadido Tortonda, quien ha lanzado el mensaje para todas las extremeñas de que "no están solas". "No están solas porque es de justicia social, porque se va a seguir trabajando sobre todo con hechos y con muchísimas menos palabras", ha incidido.

Finalmente, también ha considerado que antes de participar en actos o manifestaciones con motivo del 8M "hay algunas mujeres y también hombres que tendrían que haber lo primero pedido perdón por aquellas mujeres que se han sentido violentadas por esos hombres que están dentro de esos partidos" (en alusión a PSOE y Unidas por Extremadura).

"Y también haber pedido perdón a todas aquellas mujeres que creyeron en un momento determinado que ellos eran los abanderados de las políticas de igualdad", ha espetado.