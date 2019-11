El PP solicitará que Olga García comparezca en la Asamblea por el "sinsentido" de la resolución de recogida de aceituna

Publicado 13/11/2019 13:31:48 CET

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura solicitará la comparecencia "urgente" en la Cámara regional de la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta, Olga García, para que explique el "sinsentido" --a juicio de los 'populares'-- de la resolución autonómica sobre prohibición de la recolección de aceitunas en olivar superintensivo y seto de forma cautelar hasta el 1 de septiembre de 2020.

De este modo lo ha avanzado en rueda de prensa este miércoles en Mérida el portavoz de Transición Ecológica y Sostenibilidad del Grupo Popular, Bibiano Serrano, quien considera que la Junta "no puede prohibir por prohibir" ni "asfixiar" al sector agrario con dicha resolución, cambiando "las normas a mitad" de la campaña, toda vez que esto lo que a su juicio provoca es que "aumenta" el "problema" que viene padeciendo el sector del olivar extremeño.

"Va a haber problemas y está habiendo problemas en el sector con esta resolución absolutamente desquiciada", ha incidido Serrano, quien ha considerado que la "superprotección ambiental" de la Junta "está causando la asfixia de todo el sector agrario" extremeño y "desde luego va a causar más despoblamiento", porque "esto no ayuda a que las zonas rurales de la comunidad autónoma se desarrollen".

Así, ha subrayado que el PP cree que "no hay una base jurídica, una base científica, un informe técnico que avale todo esto", y recuerda que en la propia resolución de la Junta "dice que se desconoce el potencial impacto ambiental sobre la avifauna producida por la recolección con maquinaria colgante durante la noche".

"Ellos mismos reconocen que no tienen ningún estudio que avale lo que acaban de hacer", ha espetado Serrano, quien se ha preguntado "¿por qué hay que prohibir algo que no se sabe si está produciendo o no daño?. "Es una temeridad prohibir por prohibir para aumentar los problemas en las zonas rurales", ha espetado el 'popular', quien considera también que la decisión de la Junta "es una irresponsabilidad" porque "no se puede hacer en mitad de una campaña prohibir por prohibir".

De igual modo, ha lamentado que la Junta "se llena la boca" de que "va a potenciar las zonas rurales", ya que lo va hacer "prohibiendo trabajar en el campo cada vez más, con una superprotección medioambiental que está causando la asfixia de todo el sector agrario" extremeño.

COMPARECENCIA EN LA ASAMBLEA

En esta línea, el diputado del PP ha avanzado que su grupo va a solicitar la comparecencia urgente en la Asamblea de la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad "para pedirle que explique en qué se basa esto" de la resolución sobre recogida de aceituna, porque "habla de repercusiones de la Unión Europea".

"Queremos que nos explique de dónde se ha sacado esto y por qué ahora en plena campaña y no ha sido a principio de campaña, que los propios agricultores hubieran podido proyectar su campaña con acierto, y no ahora cambiando la norma a mitad del partido", ha apuntado.

También ha indicado que el PP exigirá la "retirada" de esta norma, que considera "un sinsentido absoluto", porque la Junta "no puede prohibir por prohibir" y en la propia resolución dicha administración "reconoce que desconoce cuál es el impacto".

En este sentido, ha indicado que el PP preguntará si la consejera se va a dedicar a "acabar de asfixiar al sector agrario extremeño con más prohibiciones, con más presión medioambiental, y si va a primar más la opinión de cuatro ecologistas que de un sector entero, que es en definitiva el sector primario y el que mantiene la economía de toda una región".

Al mismo tiempo, Bibiano Serrano ha apostado por que la Junta, en vez de "cambiar las normas a mitad del partido" y aumentar el "problema" del sector del olivar prohibiendo --ha dicho-- "hacer la recolección nocturna con las máquinas que están programadas", realice un estudio para determinar el impacto y ver las consideraciones pertinentes, para después pactar con el sector "absolutamente la medida para que sea una medida consensuada por todos y que no cause ningún problema, sobre todo a la avifauna".

"Pero no cause esto el asfixie ambiental al sector, que viene de una manifestación reciente en Madrid por los bajísimos precios del aciete. No aumente usted el problema que tiene el sector del olivar", ha concluido.

CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN

En este punto, Bibiano Serrano ha criticado "el hecho de la Junta de que a través del DOE de ayer publicara una resolución mediante la cual prohíbe la recolección de aceitunas en olivar superintensivo y seto hasta el próximo día 1 de septiembre de 2020" y "lo hace de forma cautelar y de forma traicionera cuando ha comenzado la campaña hace unos días o unas semanas".

Así, ha advertido de que la resolución autonómica en cuestión tiene unas "repercusiones indudables" en el sector agrario extremeño y "unas repercusiones importantísimas" en el olivar de la región.

En concreto, ha señalado que "lo primero es que va a alargar la campaña de recolección de aceituna en este tipo de olivar", porque "de estar recogiendo aceitunas 24 horas a estar recogiendo aceitunas solamente unas horas, desde la salida del sol hasta la puesta, va a reducirse enormemente" y "por tanto se va a alargar la recolección".

También, según ha incidido, con la decisión de la Junta se va a producir "una reducción importante de empleo" en dicho menester porque "donde había tres turnos trabajando ahora solamente va a haber uno".

Asimismo, ha advertido de que se va a producir "una disminución de la calidad", porque "recoger aceituna de noche no es un capricho de los agricultores ni las almazaras, es una necesidad, porque se hace para mejorar la calidad de los aceites" y "para con el fresco de la noche tener esa optimización de la calidad en algunas de las variedades que actualmente existen".

De igual modo, ha apuntado que por la decisión de la Junta "pueden producirse problemas porque se alargue la campaña y les coja las tan deseadas lluvias", porque "esta maquinaria no trabaja con barro, trabajan en seco", y "por tanto si se producen lluvias va a haber problemas en la recolección de esta campaña".

Al mismo tiempo, ha advertido de que la decisión de la Junta "va a producir problema también en las inversiones de empresas de trabajos a terceros que hayan hecho inversiones en maquinaria y en personal para esta recolección" y en los trabajadores que hayan "contratado".

Finalmente, ha criticado que al sector oleícola se le "suman problemas administrativos" al "hacer prohibiciones por prohibir" por parte de la Junta. "Se ha activado el almacenamiento privado hace poco porque el sector está absolutamente quebrado por la sequía, por los bajos precios del aceite, y ahora le sumamos problemas de recolección", algo que "es un sinsentido absoluto" y "un despropósito", ha afirmado Serrano.