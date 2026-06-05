El PP subraya "todo su reproche político y moral" por el caso de David Sánchez que tiene a los extremeños "abochornados"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa en la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que durante el juicio por la contratación de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, ha quedado demostrado que "hay un sistema que moralmente es muy reprochable".

"Cuando en la política en este país se habla más de los casos de corrupción que de las medidas del Gobierno que afectan a los españoles, tenemos un problema", ha señalado, para remarcar que los extremeños lo están viviendo "de primera mano".

Así que, en cualquier caso, "el reproche político y moral, todo", ha indicado, para subrayar que desconoce cuál va a ser el resultado del juicio, pero sí sabe "lo que dicen los extremeños en la calle, que están abochornados porque la política extremeña sea noticia nacional por este tipo de casos".

Sánchez Juliá se ha referido en estos términos al ser preguntado en una comparecencia en Mérida por este caso, después de que seis de las siete acusaciones populares, entre ellas el PP, hayan elevado en sus conclusiones finales las peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, a seis y cuatro años, respectivamente.

Así, sobre el desarrollo del juicio estos últimos días, ha señalado que si bien la estrategia judicial la deja en manos de los abogados, considera que ha quedado demostrado que "hay un sistema que moralmente es muy reprochable", tras ver cómo la Diputación de Badajoz "está en el foco nacional por una situación que nunca quisiéramos que se hubiese dado".

Un caso judicial, además, que es uno de los nueve que tiene a su alrededor Pedro Sánchez, su Gobierno y el PSOE, y que son 35 las personas "del entorno del presidente del Gobierno" que se encuentran inmersos en asuntos investigados por la Justicia.

De esta forma, cree que Sánchez está llevando al país a una situación "totalmente insostenible" y que la "única salida" es la convocatoria de elecciones. Finalmente, ha remarcado que el PP dejará que la Justicia haga su trabajo, que lo respeta, pero "el reproche moral y político ante esta situación, a las que nos lleva el Partido Socialista, todo".