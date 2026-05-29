El PP valora que los PGEx consolidan el modelo de "estabilidad, crecimiento y fortalecimiento de servicios públicos"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ateiende a los medios de comunicación - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026 consolidan el modelo de "estabilidad, crecimiento y fortalecimiento de servicios públicos".

Además, ha dicho que son "las mejores cuentas" para la región, elaboradas en "un tiempo récord" y que demuestran "la estabilidad" del gobierno presidido por María Guardiola.

"Un modelo basado en la bajada de impuestos, el crecimiento económico y el fortalecimiento de los servicios públicos", ha expuesto en declaraciones a los medios.

Sánchez Juliá ha destacado que "en poco menos de un mes después de la toma de posesión de los nuevos consejeros", Extremadura cuenta con un presupuesto de más de 8.800 millones de euros, que permitirá que la región "no pierda oportunidades" y siga "encabezando los rankings económicos y sociales".

Así, el portavoz 'popular' ha remarcado que el presupuesto crece en 755 millones de euros respecto al ejercicio anterior y que el 66 por ciento del gasto está destinado a políticas sociales.

"Estamos viendo que es un presupuesto que mira a las personas, que incrementa la sanidad en más de 500 millones de euros, que incrementa la educación en más de 170 millones de euros, pero además, es un presupuesto que le sigue bajando los impuestos a todos los extremeños", ha destacado.

Del mismo modo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha acusado a los grupos de la oposición de mantenerse "instalados en el no por el no" y de "seguir poniendo palos en las ruedas en lugar de trabajar por mejorar la vida de los extremeños", criticando unas cuentas de las que "no se habían leído una sola coma".

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