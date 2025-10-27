El PP votará en contra de las tres enmiendas a los PGEx y no descarta que prospere alguna por la "pinza" PSOE-Vox

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea votará en contra de las tres enmiendas a la totalidad formuladas por las tres formaciones de la oposición a los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2026, y no descarta que pudiera llegar a prosperar alguna de ellas gracias a la "pinza" PSOE-Vox, debido a que estos dos partidos "cada vez coinciden más" en sus votaciones en la comunidad.

Así, defiende el PP que el Gobierno autonómico de María Guardiola "ha hecho todo lo que tiene que hacer" con los presupuestos, presentándolos "en tiempo y forma" y buscando su negociación, pero ahora "está en manos de la oposición" el futuro de las cuentas con el debate de las tres enmiendas a la totalidad que se sustanciará este martes en la Asamblea.

De este modo lo ha señalado a preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa en Mérida el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha recordado que se ha llegado a pedir a los grupos de la oposición que retiren sus enmiendas, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

"Se ha negociado, se ha hablado e incluso se les ha pedido (a la oposición) que retiren las enmiendas a la totalidad. Y ahora vamos a ver si esa pinza de PSOE y Vox, cuál es el resultado que tiene mañana. Pero está en manos de la oposición", ha apuntado Sánchez Juliá, quien ha insistido en que "el Gobierno (regional) y el Partido Popular y la presidenta María Guardiola han hecho todo lo que tienen que hacer sin buscar la foto como buscaba Gallardo".

En este sentido, ha reconocido que el PP no descarta que pueda darse una "pinza" PSOE-Vox para hacer prosperar alguna de las enmiendas a la totalidad a los PGEx 2026, ya que "cada vez coinciden más" ambos partidos en sus votaciones en la Asamblea, como ocurrió esta misma pasada semana para tumbar la reforma del Reglamento de la Cámara con la que los 'populares' pretendían llevar a legislaturas siempre de cuatro años en la región aunque se adelanten las elecciones.

