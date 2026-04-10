PP y Vox constatan la buena marcha de las negociaciones en Extremadura, que están "en una fase avanzada"

Archivo - La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los equipos negociadores de PP y Vox han destacado que las conversaciones para formar gobierno en Extremadura están en una "fase avanzada" y han valorado el clima de "colaboración y responsabilidad".

PP y Vox, encabezados por los líderes de ambas formaciones en la región, han celebrado este viernes en Mérida una nueva reunión de trabajo en el marco del proceso de negociación para la formación del gobierno tras las elecciones de diciembre.

"Las conversaciones se encuentran en una fase avanzada y, en un clima de colaboración y responsabilidad, tanto PP como Vox están centrándose en la definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias necesarias para poner en marcha el nuevo mandato, así como los plazos y la financiación que las hacen viables", han destacado ambas formaciones en nota de prensa.

Asimismo, han mostrado su satisfacción con la marcha de las conversaciones y han confiado en poder resolver "pronto" los asuntos pendientes, con el fin de alcanzar el "mejor acuerdo posible para garantizar la estabilidad política e institucional que Extremadura necesita".

El encuentro de trabajo mantenido en la jornada de este viernes, de seis horas de duración, está en línea con los celebrados en las últimas semanas, han preciado.

"La mayoría de ellos sin trascendencia pública, pero siempre en un clima de comunicación, colaboración y entendimiento mutuos", ha asegurado.