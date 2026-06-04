PP y Vox rechazan en la Asamblea una iniciativa del PSOE para establecer ayudas a cereceros afectados por las lluvias

La diputada del PSOE en la Asamblea de Extremadura Blanca Martín interviene en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox en la Asamblea de Extremadura han rechazado una propuesta de impulso del PSOE en la que dicho grupo pedía establecer ayudas para los cereceros del norte de Cáceres afectados por las lluvias y el granizo del pasado mes de mayo.

De esta forma, la iniciativa, que ha contado con el apoyo de Unidas por Extremadura, solicitaba desplegar de forma inmediata equipos técnicos para la evaluación sobre el terreno de los daños causados por las tormentas primaverales en las explotaciones de cereza para cuantificar así las pérdidas en las variedades tempranas e intermedias.

Tras la evaluación de los daños, los socialistas pedían el establecimiento de una línea de ayuda directa para los productores de cereza de Extremadura afectados, que sirva para paliar las pérdidas de renta ocasionadas por la merma de ingresos en esta campaña y que cubra, al menos, los costes de producción.

Además de establecer una ayuda específica para las industrias y cooperativas de cereza del Valle del Jerte y el norte de Extremadura, que llevan varios años afrontando pérdidas consecutivas, señalan, con el fin de que puedan acceder a créditos y líneas de financiación que permitan mantener su estructura empresarial y realizar las inversiones necesarias de cara a la campaña del año 2027.

Finalmente, instaban a la Junta a liderar la negociación ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ante Agroseguro para conseguir un seguro agrario adaptado al cultivo de la cereza, que sea atractivo para los productores, que incremente el aseguramiento, que amplíe las coberturas frente al rajado por lluvias y otros fenómenos meteorológicos adversos, y que responda a los daños que se vienen sucediendo en este cultivo año tras año.

Así como recuperar el proyecto de construcción de una planta de compostaje para el tratamiento de la cereza de destrío proveniente de las zonas de almacenaje de los distintos productores.

La encargada de defender la iniciativa en el pleno de la Asamblea de este jueves ha sido la diputada del PSOE Blanca Martín, quien ha considerado que nadie puede tachar a los miembros de su grupo de "oportunistas" ni "catastrofistas".

Así, ha recalcado la necesidad de que se establezcan ayudas directas para los profesionales afectados y ha afeado que el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, se reuniese hace unos días con las organizaciones agrarias y les comunicase que no habrá ayudas, "si es que las hay", hasta que no se evalúe si la campaña cerecera tiene un balance económico de pérdidas.

"Miren, pérdidas ya tienen. Esto no consiste en evaluar una cuenta de resultados de una entidad financiera o de las empresas del IBEX 35. Estamos hablando del campo, del campo con mayúscula", ha subrayado.

En su intervención, Martín también ha criticado que, aunque en el proyecto de ley de presupuestas se resalte la lucha contra la despoblación y el relevo generacional, se destinan solo 500.000 euros a ayudas directas para sectores afectados por desastres naturales.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PP Javier García Argueta ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y "apoyo" a los cereceros afectados por las lluvias y granizos de estas últimas semanas y ha considerado que se hace necesario informar "seriamente y sin manipulación".

Así, ha recordado que, como ya dijo el consejero de Agricultura, se van a evaluar los daños y ha añadido que, antes de que se registrara esta propuesta, ya estaban los equipos técnicos sobre el terreno trabajando.

Por ello, ha considerado que la iniciativa presentada por los socialistas pide algo que ya se está haciendo, a lo que ha añadido que, hoy por hoy, "prácticamente ningún agricultor y ningún ganadero se siente identificado" con las políticas socialistas.

"Ustedes hace mucho tiempo que dejaron de representar al campo extremeño", ha señalado, a lo que ha añadido que, frente a eso, el gobierno presidido por María Guardiola seguirá defendiendo al campo "con rigor, con compromiso y con gestión", ya que "frente a la mentira están los hechos, frente a la propaganda los decretos".

Asimismo, el diputado de Vox Alfredo Ángel Galavis Melara ha trasladado la solidaridad de su grupo a los afectados por las lluvias, a la par que ha tachado de "oportunista" a la socialista Blanca Martín, a quien ha recordado que "desde el día siguiente a la finalización de las tormentas" se puso en marcha la activación de todos los técnicos para la evaluación de los daños.

También ha puesto en valor que el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha visitado la zona y se ha reunido con los afectados, además de insistir en que no se pueden establecer líneas de ayudas directas hasta que no se sepa el daño real.

Además, ha hecho hincapié en las organizaciones agrarias más representativas apoyan la medida de la Consejería de Agricultura de esperar hasta conocer el daño efectivo.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reconocido que no se le ha dado cien días al consejero de Agricultura, quien ha entrado como "elefante en cacharrería" y de quien ha dicho que es un "absoluto fraude" para el sector primario, algo que o está demostrando "mucho antes de que pasen cien días".

En su opinión, no se puede seguir dependiendo de que Agroseguro cambie las "reglas del juego" para que los seguros sean "más atractivos" para el sector y ha considerado que la Junta tiene que arbitrar ya unas ayudas y un seguro público con el sector, porque "basta de tragar con este seguro que es inútil, que es ineficaz y cuyos términos no mejoran para nada, económicamente, a los cereceros".