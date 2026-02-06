La presidenta de la Diputación de Badajoz destaca la igualdad como un compromiso "colectivo y urgente"

Acto de entrega en Badajoz de los Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha destacado la igualdad como "un compromiso colectivo y urgente", y el papel de la educación como eje fundamental para erradicar la violencia machista, ante lo que ha resaltado también la implicación de la juventud para avanzar hacia una sociedad "más justa e igualitaria".

La Diputación de Badajoz ha entregado este viernes los II Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista en un acto celebrado en el Paraninfo del palacio provincial en el que Del Puerto ha dado la enhorabuena a los cinco centros que han resultado premiados y les ha felicitado por el trabajo desarrollado en "interesantes" producciones audiovisuales.

Durante su intervención, ha explicado que este acto se celebra en el Paraninfo 'Clara Campoamor', conocida por trabajar y luchar por conseguir "algo tan importante" como el sufragio femenino y el derecho de la mujer de votar, "el pilar fundamental de la democracia, que alguien pueda votar y un paso muy grande y necesario de camino a conseguir esa igualdad".

De este modo, ha continuado, estos premios que convoca la diputación "son un paso más en ese camino", aunque para darlo se necesita que se haga "juntos", porque "solo unidos vamos a poder seguir avanzando en materia de igualdad", como han dicho los propios premiados en sus intervenciones, además de respecto a la inclusión y la erradicación de la violencia de género.

