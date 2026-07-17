El presidente de la Asamblea felicita al nadador Guillermo Gracia por su "brillante trayectoria deportiva y humana"

El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, con el nadador Guillermo Gracia y su madre, Lorena Núñez - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha recibido este viernes en su despacho al nadador extremeño Guillermo Gracia, en un encuentro institucional en el que ha querido reconocer su "extraordinaria trayectoria deportiva y los valores de esfuerzo, superación e inclusión que representa dentro y fuera de las piscinas".

Durante la reunión, ambos han compartido impresiones sobre los últimos éxitos cosechados por el deportista cacereño en los Virtus European Summer Games, celebrados recientemente en Bydgoszcz (Polonia), donde Guillermo Gracia firmó una actuación histórica al conquistar doce medallas, seis de ellas de oro en pruebas individuales y otras seis en relevos con la selección española.

Además, el nadador estableció tres récords del mundo (100, 200 y 400 metros libres) y cuatro récords de España, consolidándose como "una de las grandes referencias internacionales de la natación adaptada", señala la Asamblea de Extremadura en nota de prensa.

El encuentro también ha servido para abordar los próximos retos deportivos del nadador extremeño, entre ellos el Campeonato del Mundo de Natación Virtus, previsto para 2027 en El Cairo, una nueva cita internacional para la que Guillermo Gracia ya prepara su participación con la ilusión de seguir ampliando un palmarés que lo sitúa entre los mejores deportistas del mundo en su categoría.

CARRERA "REPLETA DE ÉXITOS"

El presidente de la Asamblea ha trasladado al deportista su más sincera felicitación por una carrera "repleta de éxitos que son motivo de orgullo para toda Extremadura", tras lo que ha resaltado que Guillermo Gracia representa "lo mejor" de Extremadura, como es "el trabajo constante, el compromiso, la humildad y la capacidad de convertir cada desafío en una oportunidad para superarse".

Manuel Naharro ha subrayado, además, que el ejemplo del nadador trasciende el ámbito deportivo y constituye "una inspiración para toda la sociedad, especialmente para los más jóvenes, porque demuestra que el talento, el esfuerzo y la determinación no entienden de límites".

Como recuerdo de esta visita institucional, el presidente ha hecho entrega a Guillermo Gracia de una maqueta de la Asamblea de Extremadura, símbolo de la institución que representa a todos los extremeños.

Por su parte, el deportista ha querido corresponder al gesto regalando a Manuel Naharro una camiseta con el lema 'Mi capacidad es mayor que mi discapacidad', una frase que se ha convertido en su seña de identidad y en un mensaje de superación personal que acompaña su trayectoria deportiva y vital.

Guillermo Gracia también ha agradecido el reconocimiento recibido por parte de la Cámara autonómica y el respaldo de las instituciones extremeñas.

Con este encuentro, la Asamblea de Extremadura reafirma su "compromiso con el reconocimiento de quienes, desde el deporte, la cultura, la ciencia o cualquier otro ámbito de la sociedad, contribuyen a proyectar una imagen de excelencia de la comunidad autónoma y encarnan valores que fortalecen la convivencia y sirven de ejemplo para las generaciones presentes y futuras", concluye.