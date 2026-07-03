El presidente de la Asamblea recibe a representantes de USO Extremadura para abordar vías de colaboración institucional

El presidente de la Asamblea de Extremadura recibe a representantes de USO Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha mantenido este viernes un encuentro institucional con representantes de USO Extremadura, en el que ambas partes han intercambiado impresiones sobre distintos asuntos de interés para la comunidad autónoma.

Durante la reunión, los representantes de la organización sindical han trasladado al presidente de la Cámara su voluntad de fortalecer la colaboración con la Asamblea de Extremadura mediante la "creación de sinergias que favorezcan una relación constante" entre ambas instituciones.

En este sentido, han plantearon la conveniencia de impulsar "espacios de diálogo y cooperación" que contribuyan a acercar la actividad parlamentaria a los agentes sociales y a fomentar iniciativas de interés común, ha informado la Asamblea de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, Manuel Naharro ha agradecido la visita de los representantes de USO Extremadura y ha puesto en valor el papel que desempeñan las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos de los trabajadores y en el desarrollo del diálogo social.

Asimismo, ha reiterado la disposición de la Asamblea de Extremadura a mantener una "interlocución fluida" con los distintos colectivos y entidades de la región, en el marco de las funciones de representación y participación que corresponden a la institución.