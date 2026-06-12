El presidente de la Asamblea remarca el "respaldo histórico" de Extremadura al pueblo saharaui

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, se reúne con el delegado del Frente Polisario, Allali El-Mami Salima, en Mérida a 12 de junio de 2026. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha reiterado el "respaldo histórico" de la comunidad al pueblo saharaui, durante un encuentro institucional mantenido este viernes con Allali El-Mami Salima, delegado del Frente Polisario.

La cita se enmarca en el "compromiso" de la región con la cooperación internacional y la defensa de los derechos del pueblo saharaui, explica en nota de prensa la Cámara extremeña.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del Parlamento autonómico, en Mérida, ambas partes han abordado la situación actual del Sáhara Occidental, así como las vías de colaboración entre Extremadura y el pueblo saharaui, especialmente en materia de ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y sensibilización social.

Por su parte, El-Mami Salima ha agradecido el "apoyo constante" de las instituciones extremeñas.

Este encuentro reafirma, así, el "compromiso" de la Asamblea de Extremadura con los valores de solidaridad, justicia y defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional.