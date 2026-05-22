El presunto homicida de Matías de Paula apuñaló a un taxista y trató de robar un coche en su huída antes de ser detenido

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del asesinato del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena apuñaló a un taxita cuando se desplazaba a otro lugar tras abandonar el sitio en el que se había ocultado en La Haba tras el crimen, y posteriormente se enfrentó con el propietario de un coche que trató de robar en una nave ganadera antes de ser detenido por agentes de la Policía Nacional.

Tras ser decretado su ingreso en prisión por la autoridad judicial, junto a otras cinco personas implicadas en los hechos, la Policía Nacional ha desvelado algunos detalles de la operación, que fue decretada bajo secreto de las actuaciones.

De esta forma, los agentes detuvieron entre el pasado día 19 y 21 de mayo a seis personas por su presunta implicación en los delitos de homicidio consumado, tentativa de homicidio y robo con violencia e intimidación.

La investigación comenzó el pasado día 15 de mayo cuando se recibió en la Sala CIMACC091 una llamada alertando que en el Parque de Santiago de la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz) se habían producido detonaciones por arma de fuego.

En ese momento se desplazaron al lugar distintas dotaciones policiales junto a los servicios sanitarios, los cuales confirmaron la muerte de un hombre de 52 años de edad como consecuencia de disparos de arma de fuego, por lo que se activó de inmediato el protocolo policial para casos de delitos violentos.

Tras numerosas diligencias realizadas desde ese mismo momento se logra saber que los presuntos autores materiales del hecho habrían emprendido la huida a bordo de un turismo en dirección La Haba (Badajoz).

Es en esta localidad donde, durante varios días, se oculta el autor principal de la muerte, el cual, el día 19 de mayo, ayudado por otras personas, solicita los servicios de un taxi para desplazarse a otro lugar, resultando apuñalado de gravedad el taxista tras una discusión durante el trayecto, consiguiendo llegar con su propio vehículo a un centro sanitario de Don Benito.

Tras este episodio, el presunto homicida intenta el robo de un vehículo en una nave ganadera cercana siendo sorprendido por el propietario y, tras un enfrentamiento con este, emprende el huida campo a través, siendo detenido instantes después por los agentes de la Policía Nacional alertados por el herido.

Una vez detenido el cabecilla de los hechos, la policía nacional logra detener a otras cinco personas implicadas de edades comprendidas entre los 26 y 54 años de edad, siendo puestos a disposición judicial en la mañana de este viernes, 22 de mayo de 2026, quien decreta la prisión para todos ellos.